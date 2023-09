La Unión, primera parada de la 'operación retorno' de la Balona

Temporada nueva, vida y categoría nueva. La Real Balompédica Linense debuta este domingo (18:00, en directo por Football Club TV) en la Segunda Federación. Noventa y nueve días después de que se consumase su descenso. Los albinegros arrancan en Murcia con la visita a un recién ascendido, La Unión Atlético. El técnico, el debutante Baldomero Hermoso Mere, desplaza 18 futbolistas, entre los que no están el último fichaje, Aridane Santana, y el lesionado Víctor Olmo. Si viaja el tarifeño Adrián Galindo, el único representante de la cantera.

La Balona inicia un curso en el que casi todos es nuevo: su categoría, su estadio, su entrenador, la práctica totalidad de la plantilla (apenas queda de los que jugaron el curso pasado, Joao Pedro) y el propietario. No hay mejor forma de dejar atrás un pasado reciente que no es precisamente grato de recordar.

Ficha técnica La Unión Atlético: Ángel de la Calzada; Sergi Valls, Monty, Gruillo, David Franco, Walter, Fran Núñez, Sergio León, Luis Castillo, Juampe y Florian. Real Balompédica: Facundo Ackerman; Miguel Cera, Diego Jiménez, Morcillo, Javi Fernández, Nani; Sergi Monteverde, Joao Pedro, Fran Carbià, Santi Jara y Chema Moreno. Árbitro: Borja Guijarro Colomer (Castellón). Ésta es su segunda temporada en Segunda RFEF. No ha dirigido encuentro alguno a la Balona. Hora: 18:00. (Encuentro de la primera jornada del grupo IV de la Segunda Federación. En directo por Football TV). Estadio: Municipal de La Unión (Murcia) Antecedentes: Ésta es la primera vez que se enfrentan La Unión Atlético y la Real Balompédica Linense.



Los de La Línea ponen fin a una pretemporada preñada de malos resultados y que ha sembrado muchas dudas, sobre todo su última derrota a manos del St Joseph de la National League de Gibraltar. Un periodo, que, como sucede siempre en verano, ya no es más que un recuerdo sin efecto alguno.

Los linenses, que el viernes, al límite del cierre del mercado, incorporaron a Adri Peral -que si viaja- y a Aridane Santana -que no lo hace-, parten con la inexcusable objetivo de pelear por estar arriba y regresar cuando antes a la Primera Federación. Pero si alguien se piensa que esto va a ser un camino de rosas, que vaya cambiando el chip.

En la primera convocatoria de Baldomero Hermoso Mere para un encuentro de competición oficial hay 18 jugadores. De la primera plantilla faltan Aridane Santana, cuyo fichaje cerró el club el viernes a última hora y aún no ha arribado a La Línea, y Víctor Olmo, que arrastra una lesión muscular que le ha impedido entrenarse durante la última semana.

Tampoco está Pepe Greciano, lesionado. Por cierto al tarifeño no le han asignado dorsal de la primera plantilla. La otra ausencia es la Damian Gojkov, que mientras el club no aclare su situación parece encontrarse en un limbo: ni ha sido despedido ni la Balona cuenta con sus servicios. Por el contrario sí que hay un canterano en la convocatoria, otro jugador de Tarifa, Adri Galindo, que se lo ha ganado durante la pretemporada.

Mere cuenta con estos mimbres para un primer once que no ha desvelado, pero que a la vista del trabajo diario y de lo que ha ensayado en los amistosos no distará mucho del formado por: Facundo Ackerman en el marco; Miguel Cera y Nani en los costados, con Diego Jiménez, Morcillo y Javi Fernández en el eje de la retaguardia; Sergi Monteverde, Joao Pedro, Fran Carbià, Santi Jara por delante y Chema Moreno como referente ofensivo. Pero no deja de ser una especulación.

Mere, que confiesa que tras una sacrificada pretemporada el equipo está “deseando” que llegue la competición, recalca que el objetivo de esta Balona es “competir bien y sacar los tres primeros puntos” en su visita a La Unión, restando importancia a los resultados que se han producido en los partidos de preparación.

El entrenador destaca el “entusiasmo” con el que club y vestuario han afrontado el “periodo de transición” en el que se encuentra la entidad, tras un descenso y con el estadio aún pendiente de los últimos retoques y de la construcción de una grada.

El míster recalca que el goteo con el que han ido llegando los fichajes “no es excusa” y que su equipo está “preparado para competir” y subraya que “la temporada pasada ya es historia” y solo hay que pensar en el presente.

“Va a ser una temporada difícil, hay equipos con presupuestos altos y plantillas fuertes, que aspiran a lo mismo, pero nosotros queremos estar en la pelea por estar arriba”, resalta.