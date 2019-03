Kike Gómez o el gol que rechazó la Balona

legó a la Balona el pasado verano avalado por números estratosféricos, eso sí, de la Liga de Gibraltar. Con los albinegros jugó dos partidos como titular. En uno de ellos, ante el Villanovense en el Municipal, anotó su único gol con la elástica de la Balompédica. Kike Gómez ha regresado a la Premier de la colonia británica. En cuatro partidos con el Lincoln Red ha marcado seis goles. El sevillano observa ahora con cierta sorpresa el debate sobre la falta de gol del equipo que le dejó marchar y del que habla con enorme respeto, pero también con la sensación de que no le brindó la oportunidad que entiende que se merecía.

Kike Gómez asegura que sigue “muy de cerca” todo lo que sucede en la Balona. “He dejado buenos compañeros, es un club al que le tengo cariño porque me dio la oportunidad de jugar en Segunda B y me gusta saber cómo les va”, explica.

“Lo que está sucediendo para mí no es nuevo, llevo todo el año preguntándome por qué se habla de la falta de gol y yo no jugué, la diferencia es que ahora lo veo desde la lejanía y antes, desde dentro”, reflexiona el atacante.

“Asumo que era una categoría nueva para mí, que me tenía que adaptar, pero… también parece que otros compañeros han tenido la oportunidad de ganarse esa confianza que a mí no se me dio”, desliza.

"Jugué dos partidos de titular e hice un gol pero después del Villanovense ya no volví a jugar"

“Es que yo jugué dos partidos de titular y metí un gol”, se reivindica. “En el otro que fue en Melilla tuve una oportunidad y no tuve la suerte de meterla. Estoy convencido de que si ese día hago gol todavía estoy en la plantilla, y ahora mismo soy titular, pero lo único cierto es que después de marcar ante el Villanovense fui suplente y ya no jugué más”.

“Parece que a mí se me exigía que metiese tres goles en cada partido y a la vista está que eso no lo hace nadie”, recalca.

Kike Gómez asegura que se siente “muy bien” en su regreso a la competición del Peñón, en la que le tratan “muy bien” y en la que su equipo mantiene un interesante pulso con el Europa de otro exbalono, Rafa Escobar, por el título de Liga. “Como todos los años”, bromea.

“Al final yo lo que quería era competir de hecho el propio entrenador me dijo que lo que yo necesitaba era competición, pero que él eso no me lo podía dar y como a nadie le gusta perder el tiempo, decidí irme”, explica.

“El mundo no se acaba, del Europa fui a la Balona, a la que repito que le estoy muy agradecido, y quién sabe si el día de mañana puedo tener otra oportunidad en España”, finaliza.