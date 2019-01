La Balona vuelve a 'su' liga

Tres jornadas sin una victoria que llevarse a la boca propician que la visita que este domingo (12:00, Footters) gira la Real Balompédica a la localidad murciana de Jumilla haya revalorizado su importancia. Los albinegros, que con un triunfo incluso podría escalar hasta la cuarta plaza del grupo IV de Segunda B, necesitan un buen resultado que devuelva la confianza y tranquilice al entorno. El juvenil Mai ha entrado en la mermada convocatoria en la que está David Moreno casi de manera testimonial. Abel Moreno, Carrasco, Tarsi Aguado y Juampe apuntan como novedades al once inicial.

La Balona enlaza tres jornadas sin ganar y, lo que más llama la atención, otras tantas encajando goles. Dos derrotas consecutivas en casa (eso sí, ante los dos auténticos transatlánticos del grupo) han enfriado los ánimos del entorno y creado dudas sobre el auténtico potencial de un equipo que hasta hace muy poco no dejaba de acumular de elogios.

Los albinegros regresan a su competición, a la liga de mortales, en la que pretenden reividicarse y reegancharse a la pelea por ambiciosos objetivos. Y lo hacen en un campo que no se le ha dado bien. No solo es que los de La Línea no hayan ganado en sus tres visitas al ahora denominado Uva Monastrell, sino que la primera le costó el puesto al hoy entrenador de la UD Los Barrios Rafa Escobar y la del curso pasado les dejó en el mismísimo precipicio.

Los pupilos de Jordi Roger se ejercitaron en la mañana del sábado y a la hora del almuerzo emprendieron viaje hasta Murcia, donde pernoctan.

En la relación de convocados hay importantes novedades. Caen Kibamba, sancionado por acumulación de amonestaciones, y Kike Gómez, en espera de que se haga oficial su salida del club. Por el contrario entran Carrasco, una vez cumplido su partido de inhabilitación y el juvenil Mai.Buba, fichado el viernes, se incorpora el lunes a los entrenamientos.

El empate a un gol se paga a seis euros Las casas de apuestas parecen haber perdido un poco la fe en los de Jordi Roger tras sus dos últimas derrotas. De hecho, en este Jumilla-Balona apenas establecen diferencias en las cuotas: 2,68 euros por cada uno de los apostados por el triunfo local y 2,93 por el visitante, ambas en Maratón. Curiosamente el resultado mejor pagado es el empate, que se va a tres euros en Marcaapuestas. Las tablas 1-1 las paga a seis euros Paf.es. No se antoja que sea una mala opción para los apostantes.

En lo que se refiere a la alineación, también parecen aventurarse cambios y no precisamente pocos. Abel Moreno se postula para el lateral derecho para jugar a pierna cambiada en detrimento de un Sergio Rodríguez que ya fue sustituido hace una semana. Carrasco entra, lógicamente, por Kibamba. Juampe vuelve al once en detrimento de David Moreno, al que una fuerte sobrecarga ha impedido entrenarse durante la semana y no sería nada de extrañar que Tarsi Aguado ocupase una de las plazas del mediocentro, posiblemente junto a Ismael Chico, pero tampoco hay que descartar a Pablo Santana e incluso a Sana.

Así las cosas la Balompédica formaría de salida con: Javi Montoya, Abel Moreno, Carrasco, Joe, Pierre; Gato, Tarsi Aguado, Ismael Chico (Pablo Santana), Juampe; Pirulo y Gastón.

El técnico, Jordi Roger, entiende que para que su equipo puntúe necesita “recuperar la esencia” de su fútbol, perdida ante el UCAM.

“Lo que más me preocupa es que volvamos a ser la Recia, la Balona, el equipo que hemos demostrado a todo el mundo que podemos ser, si recuperamos esas sensaciones, tendremos muchas posibilidades de sacar algo bueno”, reflexiona el preperador catalán.

Sobre el rival, comenta: “El Jumilla es un equipo irregular, capaz de ganar 0-3 en Marbella haciendo un muy buen partido y después perder 2-0 y no estar nada bien”.

“Es un equipo que tiene buenos jugadores y contra nosotros, aunque ha perdido a Donovan, que es un jugador de superior categoría, sacará un once muy bueno pero si lo hacemos bien podemos competir de tú a tú”, recalca el míster.