El guardameta extremeño Jorge Jiménez desempeñará, salvo contra orden posterior, únicamente el papel de integrante de la plantilla de Segunda división B de la Real Balompédica Linense y no jugará en el filial de Segunda Andaluza en aquellos encuentros en los que no sea convocado.

La Balompédica anunció el pasado el pasado 18 de junio el fichaje, por tres temporadas, de Jorge Jiménez, pero el posterior incorporación del liberano Ashley Williams en calidad de cedido dio pie a que se entendiese que Jiménez, que además tendrá fichaje del equipo de Segunda Andaluza, jugaría con el filial en caso de no ser citado por Antonio Calderón.

Posteriormente, y sin que haya trascendido, los representantes del jugador expusieron a la Balona que ésas no eran las condiciones pactadas y ambas partes han llegado al acuerdo de que Jorge Jiménez no jugará –al menos de momento- con el conjunto de Juan Mari Sánchez. De hecho no se entrena con él y no tomó parte en el amistoso que los cachorros albinegros disputaron el pasado viernes.

De esta forma, la portería de la Balona B será defendida por el italiano Damir Ruznic -que también se entrena con el conjunto de Segunda división B- y el canterano José Antonio Vázquez.