El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, confesó este jueves que siente “mucha impotencia” después de que su equipo haya enlazado seis derrotas, lo que se traduce en siete jornadas sin vencer. “Siento frustración, desesperación... pero si me quedo con que no puedo hacer más me equivocaría, porque siempre se puede. De todo se aprende en esta vida”, reflexionó en su comparecencia semanal ante los medios locales.

“Cuando hemos competido al límite hemos sido capaces de ganar a cualquiera, pero cuando bajamos el nivel de intensidad, se nos vieron todas las carencias y eso es lo que nos ha pasado”, comentó el preparador catalán, en lo que casi se antoja un balance final de temporada.

El ese marco, Roger levanta la mano y señala como uno de los responsables del desplome protagonizado por el equipo de La Línea en 2019. “No he sabido motivar a los jugadores, tengo que hacer esa autocrítica, porque hemos desconectado y eso se refleja en los resultados que hemos cosechado”.

Llevado por esa sensación, el míster balono pidió perdón a sus aficionados en su cuenta de Twitter por el desarrollo del partido ante el Recreativo de Granada. En esta rueda de prensa defendió esta actitud. “A veces tengo que pedir perdón a mi hijo. No por ser el padre... igual que con un amigo. En ese momento entendí que teníamos que pedir perdón por la imagen dada, porque parecía que estábamos pensando en irnos de vacaciones y nosotros nos debemos a la Balona hasta el 20 de mayo”, dijo.

El técnico, que asume que enlazar seis derrotas “no es normal” reclama a su grupo que sea “lo más profesional posible” en las dos jornadas que restan, entre otros objetivos con el de dejar “un buen sabor de boca” el domingo a sus aficionados en la despedida liguera en casa. “No es una cuestión de tres puntos más o menos o de un puesto más arriba o más abajo, es irnos con un buen sabor de boca”, recalcó.

Al contrario de lo que ha hecho la Balona, su penúltimo rival, el Don Benito “ha competido muy bien durante toda la segunda vuelta”.

“Yo estaba convencido de que llegaría a La Línea con los deberes hechos, pero el fútbol es impredecible, viene con dos derrotas seguidas, jugándose la vida”, apunta. “Si nosotros estamos como en Granada nos ganarán seguro, pero si demostramos ganas podemos competir”.

Los albinegros pierden para este último compromiso en casa al punta argentino Gastón Cellerino, que vio en Los Cármenes la quinta cartulina amarilla de su ciclo.