El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, garantiza que tanto el cuerpo técnico como los jugadores tienen centrado su interés en este primer compromiso con el Murcia y que han aparcado, de momento, el que el jueves le enfrenta al mismo rival, pero en La Nueva Condomina y en Copa Federación. “No miro más allá del domingo”, recalca el míster, al que se le escapa una sonrisa cuando oye hablar de posibles rotaciones. “No creo que tenga mucho donde rotar”, sentencia.

Con respecto al rival, comenta: “La situación institucional del Real Murcia es algo que no me compete, aunque parece que está mejor que la temporada pasada. En lo deportivo veo que es un buen equipo, que compite bien y aunque es verdad que no tiene los nombres de hace un año, al final cuenta con gente como Víctor Curto, Chumbi, Antonio López o David Luna que también son muy buenos futbolistas”.

"Espero un partido muy competido, muy complicado, porque aunque ha sido un equipo irregular en cuanto a los resultados, al final siempre compite”, recalca en referencia al conjunto grana.

El preparador reivindicó “la buena clasificación” de su equipo, quinto a dos puntos de los puestos de privilegio. “Estamos aguantando bien el temporal de lesiones porque a cualquier equipo, e incluyo a los mejores del mundo, le quitas seis jugadores y se resiente y nosotros seguimos ahí arriba”.