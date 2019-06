La Real Balompédica Linense anunció este miércoles su tercer fichaje para la temporada 2019-20. El lateral derecho ourensano Jordan Sánchez presenta un perfil muy similar al de las dos contrataciones hechas públicas previamente: jugador consolidado en la categoría, que llega con el aval del propio entrenador y que desembarca en el grupo IV. Jordan Sánchez jugó las dos últimas campañas en el Arenas de Getxo, donde coincidió con el exbalono Damián Zamorano.

El nuevo jugador balono nació en Ourense en enero de 1991. Tiene, por lo tanto, 28 años. Mide 172 centímetros. Después dar los primeros pasos en el equipo de su ciudad natal aún en edad juvenil fue reclutado por el Celta de Vigo, con cuyo filial jugó un año y medio. En pleno mercado de invierno salió al Compostela, en el que militó lo que restaba de esa campaña y tres más. Poco después de desembarcar en la entidad protagonizó un ascenso a Segunda B. En la última, a pesar de que el club confeccionó un proyecto ambicioso, regresó a Tercera. Del Compos se fue al Sabadell y en los dos últimos cursos jugó en el Arenas. La pasada temporada, en la que su equipo acabó decimocuarto en el grupo II, participó en 35 partidos (alguno de ellos incrustado en el centro del campo) en los que acumuló 2.683 mintuos sobre el césped y anotó dos goles.

Jordan Sánchez, que se deshace en elogios para su ya excompañero Damián Zamorano, explica que una vez terminada la temporada recibió varias ofertas. “Si fuese por mi madre, me hubiese quedado más cerca de casa”, bromea. “La realidad es que me gustó mucho que el entrenador contactase conmigo, porque para mí es importante que el míster sea el que te diga que cuenta contigo para el proyecto”.

"El míster y el club me contaron que quieren hacer algo bonito y no me lo pensé mucho más"

“Tanto él como desde el club me comentaron la ilusión que tienen para esta temporada, que quieren pelear por algo bonito y no me lo pensé mucho más”, añade.

“Además ya he jugado en los otros tres grupos y me llamaba mucho la atención la posibilidad de hacerlo en el cuarto, que es de los más fuertes y más la temporada que viene, con el descenso de equipos como el Córdoba”, continúa.

El lateral diestro confiesa “que salvo tres o cuatro cosas que le había oído a Zamorano, que siempre decía que había estado muy a gusto allí” apenas conocía cosas de la Real Balompédica hasta que supo del interés del equipo albinegro por ficharle y comenzó a acumular información.

Preguntado por sus características, replica entre risas: “No voy a hacer spoiler, ya me veréis”.

“No en serio, es algo que no me gusta contestar, porque el que pregunta quiere que diga cosas buenas y a mí eso no me acaba de gustar, yo prefiero que seáis vosotros los que lo digáis cuando me veáis en acción, ya el club se ha encargado de definirme en el comunicado”, apostilla.

Jordan Sánchez tampoco quiere entrar a valorar lo que significa la competencia directa con un jugador asentado en el club como Sergio Rodríguez: “Al final todas las temporadas tienes que competir con compañeros. En el fútbol nadie te regala nada, pero si el míster me ha llamado es porque confía en mí y me corresponde devolverle esa confianza y a base de trabajo ganarme el puesto”.