El delantero sevillano Iván Martín participó este viernes, después de un larguísimo viaje, en su primer entrenamiento con la Real Balompédica Linense, a la que se incorpora hasta que finalice la temporada 2021-2022. El ariete no formará parte de los expedicionarios hasta la isla de Gran Canaria, donde este domingo (13:00 hora peninsular, en directo por Footters) la Balona visita al Tamaraceite, ya que su licencia no ha podido ser tramitada al no haber remetido aún el correspondiente tránsfer la federación polaca, puesto que su último equipo fue el Podbeskidzie Bielsko-Biata de la máxima categoría de ese país.

Por el contrario el otro recién llegado, el defensa Óscar Arroyo sí que está a disposición del técnico, Antonio Calderón, que además subraya que el zaguero venía jugando en el Izarra y por lo tanto llega en disposición de competir.

La inclusión de Arroyo al menos entre los viajeros es más que probable, ya que el conjunto de La Línea afronta esta contienda sin uno de los principales valedores de esa demarcación, su capitán, Sergio Rodríguez, sancionado por acumulación de amonestaciones.

La Balompédica no hará pública hasta este sábado. Viajarán a Canarias 18 jugadores.