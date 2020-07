Gabriel Chironi es un trotamundos que viene a la Real Balompédica Linense a escribir su “propia historia”. No quiere oír hablar de comparaciones, solo pide a la afición un poco de tiempo para demostrar que es el futbolista idóneo para conducir a su equipo hacia una categoría superior, que, confiesa, es el objetivo con el que le han contratado. El centrocampista argentino advierte: “Detesto perder”.

La apuesta de la Balona por Gabriel Chironi, aplaudida por su técnico, Antonio Calderón, a través de las redes sociales, lleva implícita la dificultad que entraña relevar, especialmente ante un sector notable de la hinchada, a un futbolista del perfil de Manu Molina, quien decidió abandonar La Línea en busca de proyectos de categoría superior. Su relevo no es ajeno a esta responsabilidad. “Me han hablado ya un poco de Manu Molina y he visto algunos vídeos”, reconoce el mediocentro. “Me parece un gran jugador y por algo tiene el cariño de la afición”.

“Lo que sucede es que cualquier equipo está por encima de los nombres y de los puestos que ocupan”, defiende. “Cada uno debe escribir su propia historia, aportar al bien común del equipo y ésa creo que es la mejor manera de dejar una huella, sin que sea necesario borrar las anteriores”.

Y para abrirse ese hueco, tiene claro qué puede aportar: “Soy un futbolista que me gusta ayudar al equipo, me gusta atacar tanto como defender, me gusta trabajar en equipo para que recuperemos la pelota lo antes posible y ataquemos lo más posible. No me gusta perder, lo detesto y me gusta jugar en equipos en los que se propone. Ese jugador soy”.

"Jugar en España será enriquecedor"

Chironi, que tiene en su currículum el paso por la máxima categoría de Argentina, pero que llega desde Italia, admite que la posibilidad de jugar en España le ayudó a aceptar la oferta de la Balona. “Estoy convencido de que jugar en España va a suponer una experiencia muy enriquecedora para mí, es un fútbol que tiene una filosofía y una cultura que admiro mucho”.

Por eso nada más tener conocimiento del interés de la Balona, comenzó a informarse sobre la entidad y la ciudad. “Por lo que he podido ver es un club muy lindo, con un proyecto serio y con una vista importante a futuro”, señala. “Tiene un entrenador con ideas claras, una postura ambiciosa y muy comprometido con lo que hace, me cuentan que tiene una afición muy comprometida y calurosa lo cual es importante”.

“También me he estado informando de quienes serán mis compañeros y sé que existe un grupo muy lindo, me han dicho que son muy implicados, que están muy unidos lo cual me parece fundamental para los objetivos que estamos buscando”, añade.

“Estoy más que al tanto de los mismos, nos prepararemos de la mejor forma para posicionar al club bien alto y en una categoría más competitiva todavía, que es lo que todos queremos, porque conozco al presidente y sé que persigue llevar a la Balona a lo más alto”, abunda.

El mediocentro, que después de que en Italia la liga se suspendiese muy pronto como consecuencia de la crisis generada por el Covid-19 (coronavirus) admite que está “deseando” que comience la pretemporada.