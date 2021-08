La Balona apuesta por la humildad

La humildad de un vestuario muy unido está a la base del proyecto de la Real Balompédica Linense para la andadura 2021-22 en la recién creada Primera RFEF. Ese es, al menos, el convencimiento de dos de los fichajes del equipo albinegro, el defensa Fran Morante y el delantero Gerard Oliva, que se incorporaron procedentes de dos equipos que la campaña pasada sellaron con éxito su participación en la ya extinta Segunda división B (Linares y Nástic de Tarragona). Ambos jugadores comparecieron este lunes en rueda de prensa en las instalaciones de uno de los patrocinadores del club.

El acto contó con la introducción del director deportivo, Ismael Chico, quien destacó la experiencia de las dos incorporaciones. En el caso del zaguero subrayó su liderazgo y dominio del juego aéreo y en el del punta su condición para actuar como “referente ofensivo”.

El cordobés Fran Morante tiene a su espalda su paso por la cantera del Córdoba CF, Granada B, Real Murcia, CD Badajoz, e Internacional de Madrid , en los que llegó a acumular 163 partidos en la categoría de bronce. Tras su etapa en la capital de España, el defensor tuvo una experiencia en la Liga India con el Mohun Bagan, equipo del que llegó a Linares.

Fran Morante explicó que en su momento llegó a un rápido acuerdo con el presidente, Raffaele Pandalone y que desde que comenzó la pretemporada había encontrado en la caseta “un buen grupo, con ambición y con ganas”.

“El presidente y todo el entorno del club están muy involucrados y eso ayuda a conseguir buenos resultados”, comenzó el central, quien ya jugó en el Badajoz junto a Jesús Muñoz, que ahora vuelve a ser su compañero en la Balompédica. “Con él me entiendo de maravillas y ese conocimiento que tenemos el uno del otro es un plus, pero también me siento muy cómodo con Borja López y con cualquiera de los chicos que vienen desde el filial”.

El futbolista califal tiene clara su misión: “Siempre he pesando que un defensa lo que tiene que hacer es defender”.

El zaguero resta importancia a los presupuestos y pone en valor el proyecto de la Balona. “Ya demostramos la temporada pasada en Linares que la ilusión a veces puede con el dinero, estamos con ganas, muy motivados y solo le puedo decir a la afición que se anime”.

Gerard Oliva

Por su parte Gerard Oliva, que se esfuerza para llegar al tono físico de sus compañeros tras incorporarse tarde a la pretemporada, asegura que forma parte “de un proyecto ilusionante” en el que el presidente, Raffaele Pandalone está “muy involucrado” y, que, por encima de todo “a diferencia de lo que sucede en muchos clubes de la Liga Profesional, en la que prevalecen los egos” existe una caseta “extraordinaria, muy humilde, y eso da puntos”. “Desde el primer día tienes la sensación de formar parte de una familia”, recalca.

El centrodelantero, que subraya la importancia de “empezar bien” afirma que se encuentra “encantado en La Línea”, una ciudad que “poco tiene que ver” con lo que le habían contado antes de llegar.

“Como futbolista creo que destaco porque puedo tirar con los dos pies. Sé lo que el equipo necesita de mí, que son goles”, finaliza.