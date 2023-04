Operación milagro blanquinegro

El calendario ha querido que A Malata, en Ferrol (La Coruña) sea el punto de partida de una carrera contra el tiempo para la Real Balompédica Linense. Los albinegros, con las señas de identidad desaparecidas dentro y fuera del terreno de juego, intentarán este sábado (19:00) el asalto a uno de los campos más seguros de la Primera Federación para, en el peor de los casos, mantenerse a una distancia enjugable de los puestos de permanencia. No viajaron Fran Morante ni Álex Guti pero sí el canterano Fer García. Vuelven Jesús Muñoz, tras lesión y Omar Perdomo, tras sanción. Y todo indica que no serán las únicas novedades en el once.

El club a un paso de cambiar de manos como consecuencia de la delicadísima situación económica que atraviesa su principal accionistas, Raffaele Pandalone. El vestuario manifiestamente dividido. Y la afición desencantada. No parece el mejor caldo de cultivo para creer en una salvación que se antoja agónica. Pero es que no queda otra.

Ficha técnica Rácing de Ferrol: Gianfranco Gazzaniga; Enol Coto, Quique Fornos, David Castro, Brais Martínez; Bernal, Fran Mazanara; Carlos Vicente, Luis Chachón, Héber Pena y Manu Justo Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Jesús Muñoz, Borja López, Connor Ruane; Masllorens, Alu Koroma; Toni García, Omar Perdomo; Yassin Fekir y Joao Pedro. Árbitro: Manuel Pozueta Rodríguez, de Santander (Cantabria). Es la primera vez que arbitra al equipo de La Línea y la sexta a los gallegos, que en las cinco precedentes no firmaron una sola victoria. Hora: 19:00 (Trigésima cuarta jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal A Malata, en Ferrol (La Coruña). Antecedentes: La de este sábado es la primera visita de la Balona al Rácing de Ferrol.

Un grupo de ilustres exbalonos le pidieron esta semana a través de Europa Sur a los inquilinos de la caseta un último esfuerzo para evitar un descenso que tendría consecuencia institucionales, porque el club como es obvio, se devalúa. Lo hicieron también los miembros del grupo de animación más representativo del club, el Colectivo Doce, justo antes de que partiese la expedición (ver vídeo) pero al final todo queda en las manos de los futbolistas que, unos por falta de implicación y otros porque la situación les ha rebasado, no están rindiendo al nivel mínimo que exige la camisola que portan.

Los albinegros partieron a primera hora del jueves, no sin antes, como queda dicho, recibir una charla de miembros del Colectivo Doce. Los linenses, tras salvar en autobús más de 1.100 kilómetros, se ejercitaron este viernes en Concello de Vilalba, en las instalaciones del Racing Club Villalbés. No se desplazaron ni Fran Morante ni Álex Guti, lesionados. Sí que forma parte de la expedición un miembro del filial, el centrocampista granadino Fer García.

En cuento a la alineación parece que la derrota -y más aún la forma en que se produjo- en el Clásico del Campo de Gibraltar a manos del Algeciras CF va a tener reflejo en el once. O eso dice la intuición y lo poco que Víctor Basadre deja ver en los entrenamientos. Esta vez parece que sí volverá Jesús Muñoz al eje de la retaguardia. Pero ojo que puede haber sorpresa y ser sacrificado Antonio Romero en beneficio de Alu Koroma. Todo indica que no habrá una enésima oportunidad para Gerard Oliva y, a no ser que el míster vuelva a intentarlo con Bobby Duncan, el equipo recuperará el formato del falso nueve. Perdomo y Yassin Fekir apuntan también a la titularidad.

"Hemos tocado fondo en el estado anímico”, reconoce el preparador, que ya apuesta más por marcadores que por sensaciones. “Perder ante el Algeciras te da da un toque atención muy importante. Yo creo que somos conscientes de que hay que tener un punto más de intensidad, de agresividad, de mentalidad. No sólo entendiendo la agresividad como algo a nivel defensivo sino incluso hay que serlo cuando tengamos el balón y en eso estamos trabajando”.

Del rival señaló: "Poco se puede decir porque los números lo dicen casi todo. A pesar de llevar un partido menos, que lo jugará dentro de unos días, tiene opciones serias de ser líder y eso en una categoría en la que están Dépor o Córdoba dice mucho a favor”.

“Es muy difícil de meterle mano, en casa sobre todo”, continuó. “Nosotros, afortunadamente, vamos recuperando algunas cosas, entre ellas un jugador como Jesús Muñoz. Somos conscientes de la dificultad que entraña este partido, pero vamos con con plenas garantías de que podemos sacar algo positivo”.