El Club Deportivo Don Benito llega el próximo domingo (18:00) a La Línea con el agua al cuello en su angustiosa pelea por evitar el regreso a una Tercera división de la que consiguió salir aún no hace ni un año. Una sensación que vivieron la propia Balompédica y su entorno en las dos campañas precedentes y con la que, por lo tanto, no resulta nada complicado empatizar. Como sucedía entonces en el entorno del conjunto albinegro, las llamadas a no desfallecer son constantes. El partido en el Municipal alcanza el rango de final.

El conjunto calabazón afronta las dos últimas jornadas con 41 puntos, uno de renta sobre el puesto de promoción y tres sobre el descenso. Pero también consciente de que debido a los enfrentamientos directos y a la desventaja puntual en el golaveraje, este curso podría darse el caso de que incluso con 45 puntos un equipo del grupo IV se viese forzado a jugar la eliminatoria de permanencia en la Segunda B. De ahí que perder en La Línea y fiarlo todo al encuentro con el Recreativo de Granada de la última jornada suponga un riesgo infinito.

El veterano lateral zurdo Ricardo Durán, que después de tres temporadas logró el ascenso con los rojiblancos el pasado verano, expresa a través de Twitter cuál es su sentir: “Lo único que importa ahora es lo de esta foto”, escribe en referencia al escudo del Don Benito.

“¿Jodidos? Mucho. ¡Pero se necesita mucho más para poder con nosotros!! Vamos a morir para hacer historia en este club. No es momento de lamentarse, ni de críticas, ni hostias. Dos finales, mucho trabajo y creer”.

Álex Herrera, que califica como “una pena” que su equipo dejase escapar tres puntos decisivos el pasado domingo a manos del Talavera, sostiene que merced a su segunda vuelta, en la que el equipo extremeño ha sumado 24 puntos (11 más que la Balona), el vestuario se ha ganado “el derecho a seguir soñando”.“No queda otra que apretar los dientes y seguir hacia adelante, desde hoy con un objetivo en la cabeza: La Línea. ¡Venimos para quedarnos!”.

Parecido razonamiento esgrime el entrenador, Juan García, quien desliza que el 22 de diciembre, tras el empate a dos precisamente con la Balona entonces en suelo extremeño, su equipo sumaba cuatro jornadas sin vencer y 14 puntos.

“Nos merecemos estar donde estamos y nadie nos ha regalado nada. Nos hemos ganado la opción de depender de nosotros mismos”, argumenta con rotundidad, al tiempo que pide confianza en su vestuario.