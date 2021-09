Din Alomerovic, un balono de Primera

Din Alomerovic fue el primer descarte de la Real Balompédica 2021-22 en lo que respecta a los que habían logrado el ascenso a Primera RFEF y tenían contrato en vigor. De hecho su presencia en los entrenamientos de pretemporada fue puramente testimonial. Después de intentar sin suerte permanecer en España, el lateral zurdo ha recalado en el Rabotnicki [Fudbalski Klub Rabotnički Skopje] el conjunto de la ciudad de Skopie que tras cinco jornadas ocupa la sexta plaza en la Primera división de su país de origen, Macedonia del Norte. Ahora se centra en su futuro más inmediato, pero no deja la oportunidad de hablar con nostalgia y cariño de su reciente pasado, y muy especialmente de su paso por La Línea.

Din Alomerovic ya dio una lección de elegancia en el momento de su marcha. A pesar del golpe moral que supuso la decisión del club de prescindir de sus servicios, fue rotundo: "Me voy enamorado de La Línea y como seguidor de la Balona". Después de muchos dimes y diretes ya ha conseguido debutar, aunque fuese apenas cinco minutos en la última jornada de liga disputada, con el Rabotnicki, con el que ha firmado una temporada.

“Me vine a jugar a mi país porque ya no me quedaba otra”, confiesa. “Intenté encontrar alguna alternativa en España después de que la Balona me dijese que no iba a contar conmigo, pero no saló nada interesante o al menos nada que pudiese aceptar”.

Din, que ha roto con su represente porque considera que no estuvo a la altura en un momento decisivo para su carrera explica que llegó a pesar que se iba “a quedar sin equipo hasta que se abriese el mercado de invierno”.

“Sin embargo apareció la oportunidad de fichar en el Rabotnicki, llegamos muy pronto a un acuerdo y al día de hoy estoy contento, porque me siento valorado”, especifica el exbalono.

“Con el míster [Aleksandar Vlaho] me llevo súper bien, pero claro, necesito prepararme un poco más”, explica. “Los compañeros llevan entrenándose tres meses y yo apenas hace un mes, así que no estoy físicamente para aguantar noventa minutos... pero bueno, ya debuté cinco minutos en el último partido. En estos días hemos hablado y cuando vuelva la competición espero tener más minutos. Paso a paso”.

“Echo mucho de menos España, pero eso no quiere decir que no me sienta genial en mi país”, subraya. “Estoy en mi casa, con mi familia, en mi ciudad con mi gente. Estoy muy contento porque me respetan un montón, no me puedo quejar”.

“Todo eso no quita que los cuatro años que he estado en España hayan sido maravillosos, sobre todo el último en La Línea, donde conseguimos el objetivo de llevar a la Balona a la Primera RFEF”, recuerda. “Espero volver pronto, lo más rápido posible, y seguir creciendo como futbolista y como persona”.

Sin necesidad de preguntarle por el asunto, Din Alomerovic se apresura a deslizar: “A mi [ojo, que se refiere al equipo en primera persona] Balona la sigo todos los partidos. Ya lo dije antes de marcharme, tenéis un balono más perdido por el mundo”.

“Además sigo en contacto con muchos de mis compañeros de allí y con amigos que no estaban vinculados al club y para mí eso es lo más importante”, finaliza.