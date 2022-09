Balona: algo para recordar

Día histórico para la inabarcable historia de la centenaria Real Balompédica Linense. Los albinegros visitan este sábado (19:30) por primera vez al Deportivo de La Coruña, que sabe lo que es levantar títulos de Liga y Copa y adentrarse en los cruces de Champions. Lejos de amedrentarse, la escuadra linense se siente acreditada por el meritorio empate con el que arrancaron la competición. La Balona no ha desvelado los futbolistas con los que este jueves emprendió viaje, pero, a ciegas, se presume algún cambio en el once inicial.

Treinta y cinco años han pasado desde que la Balona viajó por última vez a Galicia. Fue el primer día de marzo de 1987 para visitar al Lugo, en aquella temporada en la que la ahora desaparecida Segunda B había quedado reducida a un solo grupo, según recuerda Diario de La Línea. Un larguísimo periodo de tiempo que bien merece un encuentro como el que presentan el Dépor y la Balona. Para los locales un debut. Para los visitantes, el segundo desplazamiento consecutivo, después de una semana en la que casi se ha hablado más de las apreturas económicas de la entidad que de este compromiso en sí.

El equipo de La Línea llega avalado por su buena pretemporada y por su empate ante el Castilla. El vestuario y el entorno son conscientes de la dificultad que entraña sacar algo positivo de todo un templo del fútbol nacional, pero no se dejan intimidar. “Vamos a ver si podemos poner Riazor patas arriba”, advierte el míster, Alberto Monteagudo, en declaraciones a La Voz de Galicia.

Ficha técnica Deportivo: Mackay; Raúl Carnero, Jaime, Lapeña, Antoñito (Trilli); Bergantiños, Villares, Soriano, Gorka Santamaría, Quiles y Víctor Narro. Real Balompédica: Alberto Varo, Loren, Fran Morante, Nico Delmonte, João Pedro; Masllorens, Antonio Romero; Toni García, Nacho Heras, Omar Perdomo y Gerard Oliva. Árbitro: Sergio Pérez Muley (Madrid). Ha dirigido a la Balona en siete ocasiones, con un balance de cuatro victorias, dos empates y una sola derrota. Los locales han ganado los dos partidos que les ha juzgado. Hora: 19:30 (Encuentro de la segunda jornada del grupo I de la Primera Federación. En directo y gratuito por Instat TV). Estadio: Riazor, en La Coruña. Antecedentes: La de este sábado es la primera visita de la Balona al Deportivo de La Coruña.



La Balona emprendió viaje el jueves por carretera por aquello de evitarse un contratiempo de última hora como consecuencia de las huelgas de las compañías aéreas. Hizo un alto en Zamora para entrenarse. Pero el club no ha dado a conocer la lista de viajeros. Por lo tanto no hay información oficial sobre el estado de Connor Ruane y Alhassan Koroma, que abandonaron el partido en Valdebebas con problemas musculares. La lógica, pero no deja de ser una presunción, es que ambos tengan que renunciar a este duelo de postín. Pero lo mismo los dos son titulares.

De confirmarse ambas bajas, todo indica que con Víctor Mena renqueante sería el brasileño João Pedro es el principal candidato a ocupar el costado izquierdo. Y, en caso se mantener el formato de hace una semana, como se entiende que Toni García -que se lo ganó a pulso- encontrará hueco en el once inicial, o repite Álex Guti o incluso podría darse el caso de que Nacho Heras jugase por detrás de Gerard Oliva. Especulaciones todas, al fin y al cabo.

Monteagudo, en su comparecencia semanal, se mostró convencido de que se trata de una jornada “ilusionante”.

“Vamos con la intención de refrendar lo que hicimos en Madrid, con la idea de ganar, respetando siempre a un equipo con una ciudad volcada. Tenemos ilusión de vivir ese campo, sufrir y poder sacar algo positivo, aunque sabemos que el rival está hecho para ser campeón”, agregó.“No podemos usar el viaje como excusa”, advirtió el preparador. “Tenemos que dar nuestra mejor versión, con independencia de las circunstancias”.