La Balona 'de Escobar' se estrena en casa

La Real Balompédica regresa este sábado (19:00) al Municipal de La Línea con la sonrisa renovada. Después de lograr, en Badajoz, su primer triunfo del curso, los albinegros persiguen ante otro histórico, la Cultural Leonesa, estrenar el casillero de victorias como locales. Omar Perdomo es baja por lesión y vuelven a la convocatoria Toni García y Bobby Duncan.

Todo es ilusión en lo que rodea a la Real Balompédica. El vestuario, cuya actitud destaca su preparador, Rafa Escobar, y el entorno se han aferrado al regreso del técnico cordobés y a su primer éxito para erradicar malos pensamientos y mirar al futuro con optimismo. Ni en los entrenamientos ni en la calle da la sensación de que se trate de un equipo que, a pesar de los tres puntos conquistados en el Nuevo Vivero, sigue en los puestos de descenso de la Primera Federación. Señal inequívoca de que se ha producido un exorcismo [deportivo] tan propio de los días que se avecinan.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Alhassan Koroma, Borja López, Antonio Romero, Álex Guti; Yassin Fekir y Nacho Heras (Toni García). Cultural Leonesa: Salvi Carrasco; Muguruza, Trigueros, Amelibia, Joel López; Tarsi Aguado, Kevin Presa, Alberto Solís, Percan, Alarcón y Obolskii Árbitro: Jorge Díaz Escudero, de Yecla (Murcia). Ha dirigido en cuatro ocasiones a la Balona, que en esos partidos ha sumado un triunfo, un empate y dos derrotas. Es la primera vez que juzga a la Cultu. Hora: 19:00 (Décima jornada en el grupo I de la Primera Federación. En directo por InStat.tv, para abonados). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: El de este sábado será el primer encuentro entre la Real Balompédica y la Cultural Leonesa.

El duelo tiene innumerables atractivos y uno de ellos es ver por primera vez en su historia a una Cultural Leonesa que en sus cien años de historia no había tenido oportunidad de visitar La Línea. Un motivo añadido para que los de casa logren ese segundo éxito que le concedería muchas posibilidades de sacarle de la zona roja de la clasificación.

Las únicas bajas de los albinegros para este duelo son la de Omar Perdomo, que deberá estar al menos cuatro semanas inactivo por culpa de una rotura fibrilar y, aunque últimamente había desaparecido de las convocatorias, la del juvenil Javi Méndez, con un esguince de tobillo. Por el contrario vuelve Toni García, una vez cumplidos sus dos partidos de sanción y el entrenador desveló que Bobby Duncan estará en el banquillo.

Escobar, que ha convocado entrenamiento de activación en la mañana de este mismo sábado, deslizó en su comparecencia que no repetirá once a pesar del rendimiento de los que salieron en Badajoz porque ahora los albinegros “juegan en casa” y necesitan “otro tipo de características”. Habrá que ver qué parte tiene de cierto y cuál corresponde al deseo de no dar pistas al rival.

Es evidente que en caso de cambios, existen varias posibilidades. Una es que directamente Toni García ocupe la vacante de Omar Perdomo en el once inicial. Otra es que, al contrario de lo que sucedió en Badajoz, Escobar decida jugar con un nueve de referencia y dé entrada a uno de sus centrodelanteros. Por lo que se atisba Nacho Heras tiene más opciones que Gerard Oliva. E incluso una combinación de ambas, con Toni García en el once y uno de los nueves, sacrificando a otro futbolista.

El míster desliza que los suyos “aún tienen que mejorar y crecer” y aunque expresa su “máximo respeto al rival” recalca que el único objetivo que le vale es “la victoria”.

“El ambiente de euforia que se palpa en la ciudad es sano, no hay que cortarlo, en absoluto, nos tiene que fortalecer”, asegura el entrenador, que sin embargo recuerda que “los halagos debilitan” y que, por lo tanto, es necesario que a la victoria en Badajoz le siga “otro buen partido y otro triunfo”