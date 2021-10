Balona, ahora hazlo fuera

La Real Balompédica, que no gana fuera de casa desde el 10 de abril, viaja este viernes a Palamós (Gerona) para visitar (21:00, en directo por Footters) al Costa Brava, decimoctavo clasificado del grupo II de la Primera RFEF, que afronta el choque después de cuatro derrotas consecutivas, eso sí, ante los cuatro primeros clasificados. El técnico albinegro, Antonio Ruiz Romerito, asume que vencer a domicilio es “la asignatura pendiente” de su escuadra, que de imponerse en esta novena jornada se acostara segundo. Los linenses desplazan 20 futbolistas, entre los que es alta Ignacio Jáuregui, se mantiene el canterano Castilla y son bajas Iván Martín, los hermanos Alhassan y Alusine Koroma, Coulibaly, y, en una significativa decisión del preparador, el internacional liberiano Jeremy Saygbe.

La Balompédica tiene esta noche la oportunidad de dar un golpe de efecto. De irse a la cama encaramada a la segunda plaza, que aunque fuera transitoria sería el reflejo del excelente inicio de campaña de los albinegros, trastocado solo por dos borrones en sendas jornadas. Los linenses, que han sumado en dos de sus tres desplazamientos del presente curso, se exigen una victoria a domicilio que se les niega desde que el 10 de abril se impusieron 1-2 en el Nuevo Arcángel al Córdoba, un resultado que supuso el prólogo al ascenso a la Primera RFEF.

De cara al partido en Palamós la Balompédica recupera al todavía inédito Ignacio Jáuregui, pero siguen en el dique seco como consecuencia de sus dolencias Iván Martín, Alhassan Koroma y Coulibaly, a quienes se suma Alu Koroma, por un problema burocrático. Romerito, que vuelve a contar con el canterano Alejandro Castilla, deja fuera, por lo que se suele denominar decisión técnica, a Jeremy Saygbe.

Ficha técnica UE Costa Brava: Marcos, Guiu, Julen Monreal, Perone (o Forlín), Royo, Galindo, Romero, Manchón, Moussa, Álvaro García y Xumetra. Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Chironi (Bandaogo), Masllorens; Leandro Martínez, Antoñito, Dorrio y Gerard Oliva. Árbitro: Sergiu Claudiu Muresan Muresan, trencilla de origen rumano adscrito al colegio de Elche. En octubre de 2019 dirigió el Villarrubia, 2-Balona, 3. No tiene precedentes con el conjunto de casa. Hora: 21:00 (novena jornada del grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: Nou Estadi de Palamós (Gerona). Antecedentes: Ni Costa Brava ni Llagostera, su equipo de origen, se habían enfrentado antes a la Real Balompédica Linense.

En cuando a la alineación se prevén pocos por no decir ningún cambio. La primera parte de la Balompédica ante el Cornellá de la jornada precedente avala la decisión del míster de que “los que rinden, juegan”. Por aquello de fortalecer el pivote podría entrar Abdoul Bandaogo por Chironi, pero el burkinés tampoco es que haya derribado puerta alguna para entrar en la titularidad.

Romerito subrayó que el partido llega después de “una semana corta” y dejó claro que en su opinión, la clasificación de su próximo rival es “engañosa”. “Creemos que debería llevar más puntos de los que tiene”, dijo el míster, que detalló que el conjunto catalán ha rotado hacia un sistema más práctico en la última jornada.

“Lo que tengo claro es que nos vamos a encontrar a un equipo que con balón crea bastante, dinámico, pero que va a ser un rival difícil, que cuenta con mordiente arriba, porque además viene de una mala racha y querrá salir de eso cuanto antes”, agregó.

El preparador rompió una lanza por su centrodelantero Gerard Oliva, de quien dijo que “quiere ayudar al equipo”, que hace “un buen trabajo de espaldas” y recordó que estuvo “dos semanas marcando”.

“El domingo no lo consiguió, pero el problema sería que no tuviese esas ocasiones”, recalcó. “Estamos contentos con el trabajo que hace. Él quiere agradar, pero no es solo el gol, la gente tiene que valorar el trabajo que hace, porque la valoración es un cómputo”.