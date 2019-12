El Córdoba Club de Fútbol afronta el encuentro del próximo domingo (12:30) en el Municipal de La Línea ante la Real Balompédica Linense con tres bajas, las del brasileño Gabriel Novaes, en su país para resolver asuntos personales, la del central panameño Fidel Escobar, con problemas físicos, y la del meta suplente Edu Frías, que no acaba de superar su lesión, por lo que viajará el meta del filial, Llamas. Por el contrario sí que será de la partida el centrocampista José Antonio González, duda durante toda la semana por culpa de un proceso gripal.

Fidel Escobar no estará el domingo en La Línea de la Concepción, en el duelo del Córdoba CF ante la Balona. Salvo giro radical en su estado físico, el central no forzará y se perderá el partido debido a una leve elongación muscular que le ha impedido entrenarse durante la semana, incluida la sesión de este viernes en la Ciudad Deportiva.

El propio Raúl Agné ha confirmado en rueda de prensa que considera innecesario forzar al central panameño. "Sería absurdo forzarlo. No ha entrenado durante toda la semana, por suerte no es rotura, es una pequeña elongación, pero creo que no es bueno forzarlo. En principio ni siquiera va a viajar", apuntó al respecto el técnico blanquiverde.

Además de la importante baja de Escobar, el Córdoba CF tendrá que lidiar una semana más con la ausencia de su portero suplente, Edu Frías. El joven arquero sigue sin recuperarse de manera definitiva del golpe que sufrió en la rodilla hace ya casi tres semanas. El pasado miércoles se le vio sobre el césped trabajando al margen de sus compañeros y el club ha explicado que se encuentra "en la recta final de su recuperación", aunque parece descartado que viaje para el choque de este domingo. De ese modo, el portero del filial Llamas seguirá en la lista de Agné.

La tercera baja que el técnico blanquiverde tendrá ante la Balona se conoció a principios de semana, cuando Gabriel Novaes viajó a Brasil para resolver una serie de asuntos personales que le tendrán en su país hasta la vuelta de las vacaciones navideñas. "Sé que tiene un juicio allí, tampoco he querido profundizar más. No sé cuándo volverá, eso es cosa del club y espero que regrese cuando esté programado", indicó Agné sobre el punta brasileño.

Además, sobre las molestias que arrastraba el ariete, que le hicieron perderse el partido ante el Atlético Sanluqueño, el entrenador ha añadido que "tenía una contusión fuerte en el tobillo y en eso manda el futbolista. No se sentía bien pero el parte médico era una contusión", para mojarse afirmando: "Yo, personalmente, habría jugado".

La buena noticia para el técnico blanquiverde es el regreso a los entrenamientos con normalidad de José Antonio González. El centrocampista de Puente Genil arrancó la semana con un proceso gripal que le impidió ejercitarse con el resto de sus compañeros, aunque este viernes ya ha trabajado con total normalidad y, si su entrenador lo considera oportuno, formará parte de la expedición blanquiverde para el partido ante la Balompédica en La Línea.