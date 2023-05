Balona: por quien quieras, pero gana

La Real Balompédica Linense disputa este domingo (18:00) ante el Córdoba Club de Fútbol uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Sin ambages. Tras el empate sin goles cosechado este sábado por el San Sebastián de los Reyes ante el Algeciras CF los albinegros saben que seguirán una semana más en los puestos de descenso del grupo I de la Primera Federación... pero también que un triunfo (que no conocen hace nueve interminables semanas) les dejaría con vida en la pelea por la permanencia con tres encuentros por disputarse. Solo vale ganar. Fran Morante, Álex Guti y casi con toda seguridad Bobby Duncan son bajas.

Desde que comenzó la semana, cuando se veía todo negro, no cesan de llegar mensajes que tratan de transmitir ilusión. Europa Sur se ha convertido en el escaparate para que periodistas de prestigio (Ángel García Cazurreando y Javier Bautista) y los propios aficionados hagan llegar la ilusión. El propio club con un signifactivo "por tu madre" dejó ver en su cartel todo lo que está en juego en 90 minutos.

Todo eso está muy bien. Pero ahora le corresponde al vestuario, del primero al último, tomar la palabra. Los que allí residen y los que habitan en las oficinas son los responsables de la delicada situación clasificatoria del equipo de La Línea. Pero en estos momentos solo los primeros tienen la opción de enmendarla.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Masllorens (Nico Delmonte), Antonio Romero; Alhassan Koroma, Yassin Fekir, Omar Perdomo y Joao Pedro. Córdoba CF: Carlos Marín; Jorge Moreno, José Alonso, Alberto Jiménez, Ekaitz Jiménez; Caballero, Diarra; Carracedo, Kike Márquez, Marco Camus; y Willy Ledesma. Árbitro: Manuel Orellana Cid (Sevilla). Ha arbitrado cinco veces a los linenses, que han cosechado un empate y cuatro derrotas, una de ellas, ante el Córdoba en la Copa Federación, la única vez que se cruzó con los califales. Hora: 18:00 (Trigésima quinta jornada en el grupo I de Primera Federación. En directo por la plataforma de pago InSports TV). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: Desde que lo hiciese por primera vez en 1983, el Córdoba ha visitado en once ocasiones a la Balompédica en diferentes competiciones. El balance es de cuatro victorias para cada equipo y tres empates. Los cordobeses vencieron en las dos últimas ocasiones, 0-5 en liga y 1-3 en Copa Federación.

La Balona, que ha visto como su maltrecho terreno de juego mejoraba en los últimos días, afronta el encuentro con las dos bajas ya conocidas de Fran Morante y Álex Guti. No es definitiva, pero al menos es muy dudosa la presencia de Bobby Duncan, afectado por un proceso febril. El técnico cita a dos jugadores de la cantera, el granadino Fernando García, que ya se desplazó a Ferrol, y el tarifeño Adrián Galindo. Ambos jugaron el viernes con el filial, pero fueron relevados comenzada la segunda mitad.

En cuanto a la alineación, el preparador no ha dejado ver mucho, pero da la sensación de que va a tratar de mantener un bloque que a pesar de caer, no dejó malas sensaciones en A Malata. Si acaso, y es más una cuestión de intuición que otra cosa, introducirá a Antonio Romero en la sala de máquinas, por aquello de que su equipo precisa de fútbol. Está por ver si el sacrificado es Jose Masllorens o Nico Delmonte. Y no sería nada de extrañar que Joao Pedro fuese el referente ofensivo. A fin de cuentas es el que mejor se ha desenvuelto en esa plaza. Lo dicen los números.

Esta vez el entrenador, Víctor Basadre, asume que no hay más plazos: “Nuestras posibilidades pasan por ganar este partido. No hay dudas, ni ambigüedades ni medias tintas. Hay que ganar sí o sí, sumar tres puntos”.

El míster vaticina y, asegura, desea, “un partido en muchos aspectos similar al que jugamos en Ferrol en cuanto a dinámica, fútbol, intensidad, actitud, agresividad... y con todo ello espero que sea suficiente para ganar".

“Soy optimista porque veo a la gente muy mentalizada y enchufada, con muchas ganas de demostrar que los momentos malos, en los que no hemos dado una buena imagen en casa, se pueden revertir, y que lo que hemos hecho bien, como el otro día, se puede repetir con éxito", abunda.

Del rival señala: “Poco se puede decir si uno ve su plantilla, sus jugadores, como empezó, que parecía que iba a ser campeón en diciembre... pero en una liga tan larga y tan competida hay altibajos y es verdad que no viene en su mejor momento, pero ni mucho menos podemos menospreciar el potencial que tiene”.

“Los dos conjuntos tenemos necesidades, unos para buscar el ascenso y otros para evitar el descenso”, subraya. “Las nuestras son lo suficientemente motivadoras e interesantes para afrontar este partido sin pensar en el rival y si viene con más o menos penurias. Cada uno en su casa bastante tiene para limpiar y mirar como para estar haciendo cálculos de si ellos llegan de una manera u otra”.