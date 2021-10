Balona, una Copa lleva a otra Copa

La Real Balompédica Linense, resurgida tras su meritoria victoria sobre el UCAM del pasado domingo, afronta este miércoles (17:00, en directo por PTV Córdoba) en el Municipal de La Línea el primero de los tres duelos que le separan de la Copa del Rey. Los linenses (Primera RFEF) reciben al Córdoba CF (líder incontestable de su grupo en Segunda RFEF) en el partido único de los dieciseisavos de final de la Copa Federación. La Balompédica afronta el duelo con ocho bajas, lo que lleva al técnico, Antonio Ruiz Romerito, a incluir en la convocatoria hasta a cinco jugadores del filial. El míster prepara una revolución en el once, entre otras cosas porque el sábado, sin apenas tiempo para recuperar, espera el siguiente compromiso liguero, nada menos que en San Fernando.

Cambio de tercio. De la Liga a la Copa (y viceversa) sin apenas paréntesis para respirar. La Balona aspira a subir este miércoles el primero de los tres escalones que le separan de una Copa del Rey que tiró en el último tramo de la campaña pasada. El bombo no fue precisamente generoso y le corresponde medirse al que, casi con total seguridad, es el rival más en forma y con más potencial, de los siete posibles en su grupo, el Córdoba. De hecho, con todas las reservas que existen siempre en el balompié, el duelo más complicado que separa a los de La Línea de la Copa es precisamente éste.

Los blanquiverdes, por cierto, protagonizaron un auténtico escarnio en su última visita oficial al escenario de este duelo, el pasado mes de mayo, ya que vencieron 0-5 en un partido que mucho tiene que ver con que la Balona se vea abocada a jugar esta competición. Antes, el 15 de diciembre de 2019, venció y provocó la destitución de Jordi Roger. Bien es cierto que en agosto volvieron para jugar el Trofeo Ciudad de La Línea y salieron derrotados (2-0).

Ficha técnica Real Balompédica: Mateusz Kania; Óscar Arroyo, Borja López, Djandi, Dani Lavela; Bandaogo, Chironi; Loren, Cham, Moi y Leandro Martínez. Córdoba CF: Lluis Tarrés; Puga, Visus, Bernardo, Álex Meléndez; José Alonso, Javi Flores, Luismi, Omar, Simo y Antonio Casas. Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid (Sevilla). La Balona no conoce la victoria con él. El curso pasado arbitró la derrota de los albinegros ante el Algeciras (0-1) en la penúltima jornada de la primera fase. Hora: 17:00 (Partido único de los dieciseisavos de final de la Copa Federacion). En directo por PTV Córdoba. Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: Ésta es la octava participación de la Balona en la Copa Federación, en la que tomó parte por primera vez en 1944. Nunca alcanzó fases relevantes. En la temporada 50-51 se enfrentraron la Balona y el Córdoba. Ambos llegaron a los cuartos de final directamente. El 3 de junio jugaron en el feudo cordobesista y los locales ganaron 6-1. Parecía todo resuelto pero siete días después se impuso la Balona por 5-1, con lo que hasta última hora tuvo opciones. Los blanquiverdes se proclamaron campeones tras vencer en la final al Baracaldo, según detalla Balona Digital.



Los albinegros, que tratan de atraer a los no abonados con entradas a diez euros, se ven claramente perjudicados por la imposición horaria de la Federación -paradójicamente la organizadora de las dos competiciones- que el míster califica de “una locura”. Romerito, que denuncia que "hay equipos que se están quejando" de que a la Balompédica se le permita cambiar algunos horarios, añade: "“En nuestra situación no podemos hacer otra cosa que jugar cuando nos dicen, no queda otra que adaptarse y competir, asume.

Para el compromiso con los califales el entrenador no puede contar con Antoñito, Fito Miranda -aunque ambos han empezado a ejercitarse, a su ritmo, con el grupo- Iván Martín y Jáuregui por lesión, además de Alhassan y Alusine Korma, convocados por la selección de Sierra Leona y los inéditos Jeremy Saygbe y Ashley Williams, citados por la Liberia.

En esa situación y con varios futbolistas sobrecargados de minutos, el técnico ha citado a cinco jugadores del filial de la Segunda Andaluza: el defensa guineano Jorge Djandi y el centrocampista algecireño Andrés García, que se entrenan habitualmente con el primer equipo y que incluso han formado parte ya de alguna convocatoria en la Primera RFEF, además del centrocampista Moisés Suárez Moi, el extremo Antonio Jesús Ortiz y el delantero Alejandro Castilla.

Romerito deja claro que la Balona se mide “a un conjunto que viene con la vitola de no haber perdido ningún partido en su liga, con una gran plantilla, un rival duro y difícil”.

“El presupuesto del Córdoba ha bajado con respecto a la temporada pasada, pero no impide que siga teniendo un muy buen equipo y con un fondo de armario bastante grande, que aunque esté en Segunda RFEF le pertenece como mínimo la Primera RFEF como lo está demostrando con sus números y estoy convencido de que va a ascender”, recalca el preparador balono.

El técnico recalca que el vestuario “le da importancia y quiere pasar” a la siguiente ronda de esta competición, aunque matiza: “Tenemos que alternar porque no tenemos ahora mismo plantilla suficiente para jugar miércoles y sábados, además de que se trata de un buen rival para ver el nivel de los futbolistas que menos venían jugando”.

“En solo dos días hemos tratado de preparar el partido lo mejor posible, para pasar la eliminatoria y pensar, poniendo todas las comillas posibles que las siguientes rondas son más asequibles y que por lo tanto si ganamos estaremos más cerca de la Copa del Rey”, defiende el preparador.

“Va a haber cambios porque hay jugadores que han disfrutado de muy pocos minutos y que hay que ir dándoselos y la Copa Federación supone una oportunidad para que se reivindiquen y vayan cogiendo el ritmo”, adelantó el preparador, que advierte de que dadas las limitaciones de efectivos “una prórroga sería mortal” para los suyos

Romerito no concede la menor importancia al acalorado intercambio de pareceres que tuvo con el técnico del Córdoba el pasado mes de agosto durante el Trofeo Ciudad de La Línea. “Esas cosas quedan en los noventa minutos, no hay que entrar en polémicas”, finaliza.