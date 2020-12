Las dos plataformas de streaming que ofrecerán encuentros de la primera eliminatoria de la Copa del Rey (15, 16 y 17 del presente mes de diciembre) han hecho públicas este jueves sus programaciones para dicha ronda y ni Footters no Dazn incluyen en su oferta el duelo que enfrentará en El Mazo al Haro Deportivo con la Real Balompédica Linense.

Es más, la prensa riojana en una información en la que detalla qué cadenas permiten ver a los conjuntos de dicha comunidad la próxima semana se refiere al duelo entre los dos equipos albinegros como “sin televisión”.

Dazn prácticamente solo ofrecerá encuentros en los que estén inmersos equipos de Segunda (y no todos) y Primera división, mientras que Footters, que hizo una encuesta entre sus suscriptores para tantear que audiencia tendrían las transmisiones coperas, televisará 21 duelos, pero entre los once que ofrecerá el miércoles día 16 no se encuentra el que dirimirán Haro y Balompédica.

A una semana vista de que llegue el duelo copero parece complicado que esta situación pueda revertirse, así que los aficionados de la escuadra de La Línea no tendrán opción de seguir en directo el último partido del equipo de Antonio Calderón en 2020.