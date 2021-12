La Balona, multada por incidentes tras el partido con el Villarreal B

El Juez Único del Comité de Competición de la Federacion Española de Fútbol ha impuesto una multa a la Real Balompédica Linense por “alteración del orden del encuentro” en relación al disputado el pasado sábado en el Municipal de La Línea entre el equipo albinegro y el Villarreal B, correspondiente a la decimocuarta jornada del grupo II de la Primera RFEF.

El acta del choque no recogía incidente alguno, pero un día más tarde el propio colegiado zamorano Carlos Pérez Álvarez elaboró un anexo que decía:

"Finalizado el encuentro y cuando nos disponíamos a abandonar las instalaciones, no pudimos hacerlo por el lugar que entramos a las mismas, como consecuencia de la presencia de entorno a 50-100 aficionados que portaban camisetas y bufandas de la Real Balompédica Linense, las cuales pudimos observar desde la ventana de nuestro vestuario. Como consecuencia de ello, el responsable de seguridad de la Policía Nacional, junto con la responsable de seguridad del club local y el delegado de campo (Joaquín Jimenez Sánchez), me comunican que no nos garantizaban nuestra total seguridad para abandonar el estadio debido a ello nos acompañaron a abandonar el mismo por la grada donde se encontraban los banquillos durante el partido, teniendo que ser trasladados a la Comandancia de la Policía Nacional de la Línea de la Concepción en un vehículo oficial de la Policía donde por otro lado, la responsable de seguridad del club local trasladó nuestro vehículo. Una vez allí fuimos escoltados en nuestro propio vehículo hasta el final del término municipal de la Línea de la Concepción. En ningún momento desde que abandonamos el estadio, tuvimos ninguna incidencia y estuvimos acompañados por las distintas personas indicadas”.

La sanción impuesta a la Balona (que puede ascender hasta a 602 euros) está basada según refleja el Comité, en el artículo 110 del reglamento, que dice:

Cuando con ocasión de un partido se altere el orden, se menoscabe o ponga en peligro la integridad física de los árbitros, jugadores, técnicos o personas en general, se causen daños materiales o lesiones, se produzca invasión del terreno de juego, se exhiban símbolos o se profieran cánticos o insultos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes, o se perturbe notoriamente el normal desarrollo del encuentro, incurrirá en responsabilidad el club organizador del mismo, salvo que acredite el cumplimiento diligente de sus obligaciones y la adopción de las medidas de prevención exigidas por la legislación deportiva para evitar tales hechos o mitigar su gravedad. El organizador del encuentro será también responsable cuando estos hechos se produzcan como consecuencia de un mal funcionamiento de los servicios de seguridad por causas imputables al mismo. Para determinar la gravedad de los hechos se tendrán en cuenta las circunstancias concurrentes, tales como la producción o no de lesiones; la apreciación de riesgo notorio de haberse podido originar, salvo si para su evitación hubiese mediado la diligencia del organizador; la influencia de los incidentes en el normal desarrollo del juego; la existencia o ausencia de antecedentes; el mayor o menor número de personas intervinientes; y, en general, todas las demás que el órgano disciplinario racionalmente pondere, cualificándose, además, de manera específica, como factores determinantes de la gravedad, la actitud pasiva o negligente del club organizador o su falta de presteza para identificar y poner a disposición de la autoridad competente a los protagonistas de los incidentes y, en suma, el grado de cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias que incumben al organizador en materia de la prevención de la violencia en las instalaciones deportivas. Tratándose de supuestos en que resulte agredido alguno de los árbitros, precisando por ello asistencia médica, el ofendido deberá remitir el correspondiente parte facultativo.

Además el Comité impone una sanción de un encuentro al meta Nacho Miras, que fue expulsado, y otra idéntica al lateral zurdo Víctor Mena, que también abandonó ese encuentro pero en su caso por doble amonestación.

El fisioterpeuta de los balonos, Julio Salvador Rivera, es inhabilitado para dos partidos por “actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros” después de que el trencilla reflejase en el acta que se había dirigido a uno de sus auxiliares en estos términos: “Nos habéis venido a robar, esto es una vergüenza".

Este organismo también inhabilita por una jornada al centrocampista Martí Riverola, del Andorra, que por lo tanto no podrá enfrentarse a la Real Balompédica el próximo domingo (17:00).