La Balona, presente en Colombia

Que la Balona es un sentimiento ya nadie lo pone en duda. Algo que se nota especialmente en los momentos, como el actual, en los que al equipo no le sonríen los resultados. Es el caso de Juan Pablo García, un linense que por circunstancias familiares se encuentra de vacaciones en Manizales, en una región montañosa del oeste de Colombia. Pues ni allí ha querido olvidar su condición de balono y ha visitado el estadio el equipo local, el Once Caldas, enfundado en la camiseta blanca y negra del equipo de La Línea.

Juan Pablo García ha tenido la oportunidad de conocer los puntos emblemáticos de dicha ciudad, que van desde el cultivo de café, sus eventos culturales, sus calles inclinadas y las vistas del volcán cercano, el Nevado del Ruíz, pero no ha dejado de lado su pasión futbolística y ha acudido al estadio del Once Caldas (Palogrande) donde ha tenido la oportunidad de realizar un tour que no ha dudado en llevar a cabo con la centenaria camisola de la Real Balompédica, de la que es abonado.

Este balono confeso espera traer suerte a ambas escuadras: que la Balona rompa su racha de tres derrotas y que el Once Caldas conozca un triunfo que se le niega en las cinco primeras jornadas de la Primera A colombiana, en la que ocupa la penúltima plaza entre 20 equipos.