Balona, ya toca ganar

La Real Balompédica afronta este domingo (12:00) en el Municipal de La Línea su sexto examen del presente curso en Primera Federación, un duelo frente al Celta B en el que los albinegros buscan su primer triunfo de la temporada. Por segunda semana consecutiva la Balona cierra el sábado en puesto de descenso después de los triunfos de Mérida y Unionistas de Salamanca, lo que obliga a los albinegros a vencer para abandonar esa zona. Masllorens y Yassin Fekir apuntan como novedades al once inicial en detrimento de Nico Delmonte y Álex Guti.

Después de dos empates sin goles la Balona afronta la contienda con el Celta B con la necesidad de firmar ya su primera victoria. No será fácil, por cuanto el rival ha sumado cuatro de sus cinco puntos como visitante, pero al equipo de Alberto Monteagudo ya no le valen la excusas, porque la liga avanza a un ritmo vertiginoso y los puntos que no sumen ahora los pueden echar de menos más adelante.

Los balonos viven la semana pendientes de varios frentes. Por un lado de la necesidad de reconducir su marcha deportiva. Por otro, de las obras que confían en que les permita contar con iluminación artificial (después de tres años) dentro de dos semanas cuando se midan al Sanse. Y por otro, de las apreturas económicas que tienen al presidente, Raffaele Pandalone, buscando un compañero inversor. Una situación esta última que se ha ido agravando desde que en junio se consumó la abrupta salida del club del jerezano Juan Díaz, que el empresario romano trata de maquillar ahora en sus declaraciones.

Ficha técnica Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Masllorens, Antonio Romero; Joao Pedro, Toni García, Yassin Fekir y Gerard Oliva (Nacho Heras). Celta B: Christian Joel; Javi Domínguez, Yoel Lago, Sergio Barcia; Carrique, Medrano; Víctor San Bartolomé, Martín Calderón; Miguel Rodríguez, Íker Losada y Lautaro. Árbitro: Alexandre Alemán Pérez (Las Palmas de Gran Canarias). Ha dirigido cinco partidos a la Balona, cuatro de ellos en La Línea. Los albinegros han sumado dos victorias, otros tantos empates y una derrota. Hora: 12:00 (sexta jornada en el grupo I de la Primera Federación. En directo por InStat.tv) Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: Éste será el primer enfrentamiento entre la Real Balompédica y el Celta B.

En lo que se refiere al encuentro con el filial celtiña, Monteagudo recupera a Omar Perdomo (aunque da la sensación de que no estará en el once) mientras que no podrá contar con Bobby Duncan, que ultima la obtención de la documentación que le permita jugar en España. Un asunto, por cierto, que ya se prolonga más de lo debido. También es más que improbable la participación de Alu Koroma, que regresó lesionado de su participación en un amistoso con la selección de Sierra Leona, aunque esté en disposición médica de jugar.

En cuanto a la alineación, la lógica indica que después de dos semanas con el marco a cero, el entrenador optará por mantener a todo el bloque defensivo. En el eje de la medular Masllorens se perfila como acompañante de Antonio Romero en detrimento de Nico Delmonte. Joao Pedro y Yassin Fekir se postulan para las bandas con Toni García por dentro y Gerard Oliva como referente ofensivo. O quien sabe si Nacho Heras, porque la estadística recuerda que los linenses acumulan ya 219 minutos sin hacer un gol

El preparador local insiste precisamente en la necesidad de “acertar arriba” y más en concreto en “mantener la portería a cero defensivamente y en el apartado ofensivo completar la primera media hora en La Coruña”. Vaya, aquello de la manta de lo que hablaba este periódico esta semana.

“Me gustaría ver esa mezcla de una Balona vertical, no me gusta marear con la pelota, alternar ese segundo tiempo de Pontevedra donde robamos más balón con la fuerza defensiva de estas dos semanas sin encajar”, insiste el preparador.

Con respecto al rival, dice: “Es un gran equipo, en Ceuta ganó con solvencia, tienen gente como Miguel, Losada, Lautaro... un filial con presupuesto importante y hay que intentar hacerle un partido duro sin balón”.

Monteagudo solicita a sus hombres que sepan leer el partido: “Hay que saber sufrir en todo momento, manejar ese fútbol que a veces echo de menos y que es clave en esta categoría”.