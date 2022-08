El Castilla, primer rival de la Balona, sigue sin ganar en pretemporada

El Real Madrid Castilla, que recibirá a la Real Balompédica Linense en la jornada inaugural de la andadura 2022-23 en Primera Federación, sigue sin conocer el triunfo en pretemporada. El conjunto de Raúl González, que había perdido con el Granada (Segunda) y empatado con el Xerez Deportivo (Tercera RFEF) en un 3x1 disputado en Chapín, firmó este domingo unas nuevas tablas, esta vez con el Real Union de Irún (también de Primera Federación) en un amistoso celebrado en Guarnizo, la patria chica de Paco Gento. El algecireño Álvaro Leiva fue titular con los blancos.

Bruno Iglesias, que hizo un golazo, adelantó al filial en el minuto siete, pero Aitor estableció la igualada definitiva nada más arrancar la segunda mitad.

“Raúl tiró de varias novedades en el once inicial, incluidos el extremo Leiva y el delantero centro Noel, flamante fichaje procedente del Deportivo. También formó en el equipo el mediapunta Bruno Iglesias, una de las promesas más destacadas del juvenil el pasado curso. Suyo que el tanto madridista, tras una carrera desde la frontal que cerró con un zurdazo ajustado al primer palo del portero del Real Irún. Acompañó también en el once Manuel Ángel, rapidísimo volante que sirvió varias oportunidades al ataque; Noel no tuvo su día más inspirado en la definición”, explica Manu de Juan en As.

“En la segunda parte llegó una buena tanda de cambios que impulsaron el juego interior del equipo y que valieron varias ocasiones importantes, la mayoría atajadas por Iza, el portero del Real Unión, que evitó la derrota de su equipo. Aitor Seguín hizo el empate en un desbarajuste defensivo del equipo, de buena volea. Arribas dirigió las operaciones en el segundo tiempo y rozó un golazo por la escuadra, mientras Raúl sigue dándole vueltas al equipo que deberá arrancar la temporada oficial, también pendiente de qué jugadores se quedarán y cuáles no podrá retener el Madrid, pese a su deseo de formar un Castilla competitivo”, añade la información.

Raúl González alineó a: Mario de Luis, Álex Jiménez, Alcázar, Carrillo, Rafa Marín, Mario Martín, Gonzalo, Bruno, Noel, Manuel Ángel y Leiva. También jugaron: Theo, Arribas, Diego Piñeiro, Obrador, Peter, David Jiménez y Álvaro.