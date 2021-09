El 'resucitado' Castellón busca sus primeros puntos como visitante

El CD Castellón, que cuenta con una de las mejores plantillas de toda la Primera RFEF, llega este domingo (17:00, en directo por Footters) a La Línea para medirse a la Real Balompédica en busca de sus primeros puntos como visitante, después de pinchar en su salida de la primera jornada a Albacete (3-1). Entre los 22 viajeros son bajas Carles Salvador, César Díaz, Jorge Fernández y Vicente Esquerdo y todo indica que el técnico, Sergi Escobar, repetirá el once con el que derrotó al Sevilla Atlético.

El conjunto de La Plana, que rompió el pasado domingo una racha de nueve partidos oficiales sin conocer el triunfo, desembaqrca en el Municipal con la presión propia de un candidato por su condición de recién descendido. No es una afirmación ajena. Lo ha corroborado esta misma semana el director deportivo del club, el ex jugador del Valencia Fernando Gómez Colomer.

La escuadra orellut afronta la temporada liderada por el exinternacional Pablo Hernández (Valencia, Getafe, Cádiz, Swansea City, Rayo Vallecano, Leeds United) y entre renovados e incorporados cuenta con más de una decena de jugadores que han militado en las últimas campañas en clubes de superior categoría. Entre ellos se encuentra el internacional colombiano Dani Torres (que jugó con Albacete y Alavés en Primera y con el Real Zaragoza en Segunda) y el atacante Juuanto Ortuño, que en junio 2019 dejó plantada a la Balona una vez había llegado a un acuerdo con el club para marcharse al Córdoba.

Los 22 jugadores convocados para este duelo, entre los que son novedades son el guardameta Juanan y el futbolista del filial Radiu así como Javi Moyano, que podría disfrutar de sus primeros minutos son: Álvaro Campos, Iván Martínez y Juanan (porteros); José Más, Álex Marcos, Aaron, Yac Diori, Sibille, Salva Ruiz, Javi Moyano, Edu Luna (defensas), Dani Torres, Borja Martínez, Carrillo, Bilal Kandoussi, Pablo Hernández, Radiu (centrocampistas), David Cubillas, Juanto Ortuño, Kialy Abdoul Koné, Mario Barco y Koke (delanteros).

El técnico, Sergi Escobar, se refirió a su rival durante la rueda de prensa previa al encuentro en términos muy elogiosos: "Es un equipo muy competitivo, que nos hará un partido complicado, que garantiza un encuentro muy intenso porque no para de trabajar, que está muy bien preparado tácticamente y que tiene recursos importantes, desde Antoñito en la segunda punta, [Alhassan] Koroma, un extremo muy potente y dinámico, o Coulibaly que es un todoterreno en el centro del campo”, analizó.

“Vamos a tener enfrente a un equipo muy serio, con muchas armas, que tiene una afición que aprieta mucho y por lo tanto afrontamos un partido que nos va a exigir lo mejor de nosotros mismos”, abundó.

El técnico no desveló “para no dar pistas” el once con el que arrancará el encuentro y aunque deslizó que es partidario de dar minutos a todos sus hombres para mantener conectado a todo el vestuario, también asumió que es poco probable que haga cambios tras el primer triunfo liguero.