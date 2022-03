Balona, se acabaron las excusas

La Real Balompédica afronta este sábado (17:00, en directo por Footers) su visita al CD Castellón. El primero de sus dos desplazamientos consecutivos en los que comenzará a jugarse su permanencia en Primera RFEF, cada vez más complicada. Los de La Línea, que en lo que va de 2022 han sumado un solo punto a domicilio, acuden con las bajas de Borja López y Serge Leuko. Vuelven, y no es descartable que al once, Jesús Muñoz, Gabriel Chironi y Fran Morante, cuya presencia en las últimas convocatorias tenía mucho de testimonial.

Empieza a ser costumbre que en torno a la Balona se hable de casi todo de lunes a viernes menos de la situación del equipo, que comienza a ver peligrosamente cerca los puestos de descenso a Segunda RFEF. Esta semana siguió coleando el conflicto creado entre el 'Club de los Seis' y la Federación Española, el club dio el penúltimo paso hacia su constitución en Sociedad Anónima Deportiva y el jueves anunció su desembarco en el mundo de las criptomonedas a través de los Fan Tokens. Al menos tanta actividad ha servido para eclipsar el regusto amargo que dejó el 0-3 ante el San Fernando.

Ficha técnica CD Castellón: Álvaro Campos; José Mas, Sibille, Yac, Salva Ruiz, Dani Torres; Borja Martínez, Esquerdo, Pablo Hernández, Koné y Cubillas. Real Balompédica: Alberto Varo; Loren, Fran Morante, Jesús Muñoz, Connor Ruane; Chironi (Coulibaly), Nico Delmonte; Leandro, Antoñito, Koroma y Manu Toledano (Gerard Oliva). Árbitro: David López Jiménez (Barcelona). El 4 noviembre de 2018 arbitró con acierto el Ibiza-Balona (0-0). Hora: 17:00 (Jornada 28 en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters) Estadio: Castalia, en Castellón Antecedentes: La Balompédica ha visitado tres veces al CD Castellón en Liga, todas ellas, en Segunda división. En la primera (1949) empató a un tanto. En las dos siguientes cayó derrotada (5-0 en la 1953-54 y 2-0 en la 1954-55).

La Balona se presenta en Castalia con unos números como visitante que sonrojan. Es el segundo peor viajero del grupo II de la Primera RFEF con solo ocho puntos, apenas ha sido capaz de ganar una vez en 13 desplazamientos (al colista Betis Deportivo Balompié) y no marca un gol lejos del Municipal (en casa tampoco es que se haya prodigado) desde la tarde aciaga del cinco de diciembre, cuando perdió 7-1 en Andorra. Con esas credenciales los hinchas casi se ven obligados a tirar de fe para creer que su equipo será capaz de lograr algún botín en ese doble desplazamiento que llega en un momento determinante de la temporada.

Alberto Monteagudo elaboró una lista con 20 jugadores para el segundo desplazamiento al que hace frente como entrenador albinegro. Las dos únicas bajas, las ya conocidas de Borja López y Serge Leuko, ambos sancionados. Son novedad con respecto a la pasada semana el recién renovado Jesús Muñoz, una vez cumplida su sanción, y Gabriel Chironi, después de un largo periodo en el dique seco como consecuencia de una lesión. En principio el italo-argentino está “para unos minutos” pero nadie dice que esos tengan que ser los últimos.

En cuando al once, los principales cambios van a llegar en el eje de la zaga, ya que Borja López se cae por sanción y Víctor Mena fue un buen apagafuegos ante el San Fernando, pero esa no es su plaza natural. Fran Morante y Jesús Muñoz son algo más que los candidatos a ocupar esas plazas. Después no sería nada de extrañar que Chironi iniciase el duelo en lugar de un Coulibaly muy desimplicado de las tareas defensivas en las últimas confrontaciones. Y la lógica indica que el míster volverá a contar con un nueve puro y ahí es donde podría saltar la sorpresa, porque dadas sus últimas decisiones, tampoco habría que llevarse las manos a la cabeza si Manu Toledano arrancase en el once.

“Vamos a un campo complicado para medirnos a un rival que lleva tres victorias seguidas pero tenemos la necesidad de volver a puntuar de tres, darle continuidad a lo que hemos visto ya del equipo pero con resultados porque llevamos dos derrotas”, recordó el entrenador, que cree necesario que la plantilla se sacuda la psicosis por la falta de gol. “Vamos a seguir haciendo ocasiones y a no perder lo que hemos sido que era un equipo fuerte en el apartado defensivo”.

"Estoy convencido de que vamos a meter goles, si no vamos a sufrir mucho y nuestra idea no es esa, hay una asignatura pendiente que es fuera de casa" declaró un Monteagudo.

Sobre el rival, abundó: “Tiene una gran plantilla, en su campo se hace fuerte, más que vertical o dinámico es fuerte, bien armado en el campo, deja pocas opciones y la sensación es que no llegas mucho porque gente como Koné, César Díaz, Barco te arrollan”.