La Real Balompédica Linense (Segunda B) sale este sábado a gala (20:30) en el XXXII Trofeo Ciudad de La Línea para enfrentarse al Cádiz CF (Liga 1|2|3) en el debut albinegro de pretemporada ante su parroquia. Los balonos guardan un considerado homenaje a su exjugador y excapitán Ismael Chico, que colgó las botas hace unas semanas para dedicarse a la parcela deportiva. El linense lucirá por última vez la elástica de la Balona durante unos minutos y luego será sustituido. Esta será la ocasión para dar el adiós al futbolista insignia de la década en la Balompédica. La presentación oficial del equipo y las categorías inferiores del Zabal, de nuevo filial blanquinegro, tendrá lugar antes del encuentro (19:30).

El recuperado Ciudad de La Línea, cuyo saque de honor correrá a cargo de Carmen Heredia (la reina juvenil de la Feria linense) y cuya ensaladera la entregará el bailaor linense David Morales, vuelve a organizarse por tercer verano consecutivo. La ilustre cita veraniega linense, que se retomó en 2017 -tras un largo periodo de barbecho- con un Balona-Las Palmas que se llevaron los canarios, centra las miradas sobre La Línea. La presente edición será a formato único como el año del regreso, después del triangular Balona-Mallorca-Cádiz del último verano, que se acabó llevando el equipo amarillo.

Fabrizio Danese podría jugar los primeros minutos con los albinegros, aún sin el sierraleonés Koroma

La celebración del Trofeo da vida este sábado a aquellas tres décadas de fútbol que pusieron a La Línea en el mapa tras el cierre de la Verja. El Ciudad de La Línea es patrimonio no sólo del fútbol, y no sólo del español, sino que en su día se trató de la cita que daba inicio a la pretemporada, cuando las ligas comenzaban en septiembre. Los cambios de reglamentación siempre se aplicaban en suelo linense. Es por eso que en el Municipal se mostró la primera tarjeta blanca (que no amarilla) y se realizaron las primeras revolucionarias sustituciones. Y también fue aquí donde una cadena privada de televisión (Antena 3) ofreció su primer partido en directo, con Antonio Maceda como comentarista. En su palmarés aparecen nombres como los del Real Madrid (el más laureado con cinco títulos), Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Lazio o Aston Villa.

La Balona afronta esta cita con tintes añejos como su segundo amistoso veraniego, tras la victoria del miércoles sobre el San Bernardo (1-2). Poco más de una semana después de iniciar la pretemporada, los albinegros continúan poniendo en marcha la maquinaria para estar a punto para el primer partido de liga en Villarrobledo. Jordi Roger cuenta con todos sus efectivos, los mismos que estuvieron el miércoles en el Alberto Umbría de la Estación, salvedad de Koroma, que aún no se ha incorporado a los entrenamientos por cuestiones burocráticas. Fabrizio Danese, la última incorporación albinegra, podría disfrutar de sus primeros minutos como balono. Una hora antes del partido la Balona llevará a cabo su presentación oficial acompañada por el Atlético Zabal (nuevo filial).

La reina juvenil de la Feria linense, Carmen Heredia, realizará el saque de honor

“Nos viene una buena piedra de toque, aunque un poco pronto porque el Cádiz está más rodado y es de superior categoría. Llevamos una semana de entrenamientos con mucha carga de trabajo y este partido es para seguir cogiendo forma”, dice Roger sobre el choque.

El Cádiz, vigente campeón del Trofeo, volverá a participar por segundo año consecutivo en la prueba linense para defender título. Los amarillos, que llegan desde su concentración en Benalup, afrontan en La Línea su cuarto amistoso de pretemporada, tras alzarse en el Trofeo Alcalde Villa de Los Barrios frente a la Unión (0-1). Los cadistas anunciaron esta semana la incorporación del sanluqueño José Manuel Jurado, su fichaje estrella desde el RCD Espanyol. A los de Álvaro Cervera, que se quedaron el curso pasado muy cerca de disputar el playoff a Primera, se les han sumado este verano Carlos Akapo, Caye Quintana, Isaac Carcelén, Bodiger, Juan Cala y Rhyner.