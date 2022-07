El sueño de Bola

Daniel Bolaino Ñeco (Bola) está siendo una de las [muchas] sorpresas agradables de la pretemporada de la Real Balompédica Linense. El centrocampista, nacido en La Línea el primer día de 2001, es un gran desconocido para gran parte de la afición albinegra, pero el trabajo de seguimiento de la cantera que realizan desde la estructura deportiva de la entidad Ismael Chico y Juan Mari Sánchez le abrió la posibilidad de entrenarse a las órdenes de Alberto Monteagudo durante el verano. En los dos medios tiempos que ha jugado ante el Al Arabi de la Superliga catarí y el Málaga de la Segunda división no ha desmerecido lo más mínimo. “Es un sueño, de verdad” confiesa el chaval con una sonrisa que le llega de oreja a oreja.

El pasado sábado, en el amistoso en el que la Balona se impuso al Málaga, hasta cuatro linenses (Manu Toledano, Alberto Gómez, Javi Méndez y Bola) llegaron a coincidir sobre el terreno de juego del Atalaya Park de Estepona. Hasta cinco participaron en la contienda, porque antes lo había hecho el ya veterano Loren. Un dato tan relevante (o posiblemente más) que el propio resultado, porque aunque el trabajo de cantera verá sus frutos a medio-largo plazo, tampoco está de más que deje atisbar sus resultados en el presente. Y ver a chavales de La Línea ilusionados por poder participar dela Balona nunca está de más. Igual, quien sabe, alguno hasta es capaz de saltarse los plazos.

Bola se forjó en los escalafones inferiores del CD Calderón, pasó por el Zabal y el Balón Linense en cadetes y desde entonces continúa su formación en la factoría de la Real Balompédica. Sacrificado y con conocimiento del juego, Bola jugó la pasada andadura en primer filial senior y aunque no se deja deslumbrar por el momento actual, tampoco renuncia a nada.

“Me considero un futbolista guerrero, no sé hasta dónde puedo aportar con el balón en los pies, pero lo que tengo claro es que en todos los partidos me parto la cara”, de define, con la sencillez de un adulto en ciernes, que pertenece a una familia bien conocida de la ciudad. De hecho su tía, Raquel Ñeco, es parte integrante del equipo de gobierno que encabeza Juan Franco.

Formado académicamente en el Instituto Tolosa, ahora afronta sus estudios de Graduado Social en Algeciras, que está decidido a hacer compatible con el fútbol si el cuerpo técnico le abre la puerta de seguir entrenándose con los mayores después de la pretemporada. “Seguro que me da tiempo”, garantiza.

“Es que esto está siendo increíble”, defiende. “Estoy viviendo un sueño, de verdad. Es duro, no vayamos a engañarnos, pero merece la pena. Lo noto mucho. Llevamos dos semanas y ya estoy más en forma”.

“Yo creo que estoy evolucionando”, analiza. “El primer día me comían, porque yo lo más que había jugado era en Segunda Andaluza y esto es el fútbol profesional, es otra cosa”.

Bola agradece el trato que está recibiendo por parte del vestuario. “Sé que es un tópico, pero en esta Balona es verdad que hay un muy buen grupo. Todos están muy unidos, todos te hablan, te tratan como uno más, te dan consejos...”, sostiene con convencimiento.

“No paran de animarme, porque aunque tenga veinte años aquí soy el novato, el niño chico, me corrigen y eso hace que me sienta muy a gusto”, finaliza agradecido.