Rafa Escobar (toma 4)

La Real Balompédica Linense empieza este domingo (12:00) en el Nuevo Vivero de Badajoz una nueva era. Rafa Escobar asume por cuarta vez el mando de los albinegros. La primera con la temporada empezada. El técnico cordobés arranca sin que su equipo haya logrado una sola victoria y en puestos de descenso en el grupo I de la Primera Federación, pero con una confianza y una ilusión propias de un principiante. El sancionado Toni García, Bobby Duncan, que sigue a vueltas con sus problemas burocráticos, y Papa Cámara se quedan fuera de la lista de viajeros, así como los canteranos Javi Méndez y Cipri Jr. y Diego Mercado. Son altas Omar Perdomo y Nacho Huertas y ambos apuntan al once.

Apenas hace una semana, pero ya da la sensación de que la destitución de Alberto Monteagudo y las posteriores dimisiones de su segundo, José Végar, y su preparador físico, Felipe Franco, forman parte de un pasado lejano. La Balona y sobre todo su entorno han decidido pasar página y jugárselo todo a una carta, la de Rafa Escobar. Pocos entrenadores llegan a un equipo en medio de una aceptación popular como la que ha acompañado al cordobés.

Ficha técnica CD Badajoz: Kike Royo; José Mas, Mariano, Cordero, Valcarce; Mancuso, Chendri, Javi Ros; Adilson, Zelu y Francis Ferrón. Real Balompédica: Alberto Varo; Damjan Goijkov, Fran Morante, Nico Delmonte; Connor Ruane; Alhassan Koroma, Borja López, Antonio Romero, Omar Perdomo; Yassin Fekir y Nacho Heras. Árbitro: Francisco García Riesgo, Francisco (Comité Asturiano). Será su primer partido con ambos conjuntos. Hora: 12.00 (Novena jornada en el grupo I de la Primera Federación). Estadio: Cívitas Nuevo Vivero de Badajoz. Antecedentes: Desde la fundación del actual CD Badajoz en 2012, la Balompédica ha visitado suelo pacense en dos ocasiones, con un balance de un empate y un triunfo. En la andadura 2019-2020 la crisis sanitaria generada por el coronavirus y la suspensión de la competición impidió que se disputase el partido de la segunda vuelta.

El nuevo míster ha recuperado sus métodos para tratar de imponer su “sello” al equipo. Un sello que pasa por recuperar el 1-4-4-2 de toda la vida (que lo mismo deriva en un 1-4-4-1-1) y de “no especular” como no se cansa de repetir. El entrenador es consciente de que le faltan “horas de campo” para llegar a su objetivo, pero se exige y lo hace también con sus jugadores, que ya este domingo en Badajoz la Balona sea la Balona de Escobar.

Los de La Línea emprendieron viaje este sábado poco después del almuerzo con tres bajas. La más relevante, la de Toni García, que cumple su segundo partido de sanción. Le acompañan los aún inéditos Bobby Duncan y Papa Cámara y los dos canteranos que están en dinámicas del primer equipo, Javi Méndez, Cipri y el meta Diego Mercado.

Con respecto al once no hay muchos indicios, aunque Escobar asegura que no habrá una revolución drástica. “Dos o tres toquecitos”, comenta. Igual para mantener la intriga o para no dar pistas, porque “en algo” afirma que va a sorprender. No hay que olvidar que Omar Perdono y Nacho Huertas no fueron de la partida ante el Sanse y que, tal y como está cosa, no sería nada de extrañar que ambos entrasen en el once.

“No le quiero dorar la píldora a nadie, pero el equipo, en el día a día, me ha sorprendido gratamente tanto en lo deportivo y en lo humano”, asegura el preparador. “Esto lo vamos a sacar adelante. Lo van a sacar ellos”.

El técnico, que busca soluciones para la falta de puntería de los suyos, advierte que no tiene “una varita mágica”, pero que a pesar de todo los albinegros saldrán al césped del Nuevo Vivero sin contentarse con otra cosa que el triunfo.