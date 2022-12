Rafa Escobar: "Que la afición de la Balona confíe: sabemos la importancia de este partido"

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Rafa Escobar, ha enviado este martes un mensaje de optimismo a su hinchada de cara al encuentro de la decimoquinta jornada del grupo I de la Primera Federación que este miércoles le enfrenta al Algeciras Club de Fútbol en el Nuevo Mirador. El míster le ha pedido a la grada “que confíe” en los albinegros y ha dejado claro que le da igual “jugar bien, mal o regular. Lo importante es ganar”.

El preparador cordobés subrayó que la Balona tendrá este miércoles durante el Clásico a “setenta mil personas apoyándola”, a las que garantizó que su equipo “hará un buen partido”. “Que nuestra gente esté muy tranquila, sabemos lo que nos jugamos, la importancia de este encuentro y lo vamos a dar todo”, comentó. “Los aficionados deben ir ilusionados, convencidos de la victoria de la Balona. La gente tiene que ir a disfrutar del Clásico y del comportamiento de nuestro equipo”.

“No hay mucho que decir, todo el mundo sabe lo que nos jugamos y lo que supone este partido”, sostuvo el míster su comparecencia prepartido ante los medios linenses. “Es una pena que se juegue entre semana, porque solo vamos a poder disfrutar tres días del entorno y del ambiente y de todo lo que rodea un partido de esta índole”.

“Éste es el partido, por supuesto que no es uno más, no son tres puntos más”, recalcó Escobar. “Hay muchísimo en juego y todo el mundo tiene claro lo que significa un partido de este calibre”.

El preparador entiende que el escaso periodo de tiempo entre la última jornada y el Clásico no va a repercutir físicamente en sus hombres: “Con 72 horas la gente va a llegar al cien por cien. No me cabe la menor duda de que vamos a hacer un buen partido en el aspecto físico” y asevera que la baja por sanción de Fekir no implicará cambios en la forma de plantear el encuentro. “Entrará otro compañero en su lugar que saldrá con ganas, ilusión y frescura”, dijo.

El entrenador subrayó durante su comparecencia el buen ambiente que se vive en la caseta (“llevamos una buena línea de trabajo y resultados y eso se refleja”), pero advirtió de que “en este tipo de partidos” ni las rachas ni la clasificación tiene un peso específico. “Partimos del cero a cero”, recordó.

“Es verdad que podemos pensar que uno de los factores con los que podemos jugar en la impaciencia del rival por la racha de resultados, pero también juega a favor del Algeciras que si le gana a la Balona todo lo anterior se olvida”, reflexionó en voz alta.

“Hay muchos factores y el principal es que nosotros tengamos personalidad, que seamos nosotros mismos, que seamos valientes, que no especulemos y vayamos de verdad a por el partido”, abundó Escobar. “En el transcurso de los noventa minutos habrá varios partidos y en cada uno de ellos tendremos que saber leer que es lo que pide ese momento”.

Preguntado por el conjunto de La Menacha, respondió: “Yo veo una buena plantilla, para el objetivo que se marcaron al comienzo de estar arriba. El Algeciras es un equipo sólido, equilibrado bien trabajado por parte de su cuerpo técnico, que tiene las ideas muy claras y que cuenta con futolistas determinantes y desequilibrantes en el apartado ofensivo y luego en el aspecto defensivo sabe manejar diferentes situaciones. No es cuestión de nombrar individualidades, porque suele pasar que del que te olvidas es el que hace más daño”.

“Hay que estar dentro para saber la causa de esa pequeña mini crisis de resultados, pero eso el que mejor lo sabe es su entrenador”, apostilló. “Para salir de ahí no hay mayor acicate que la posibilidad de ganarle a uno de los mejores equipos de las seis últimas jornadas, que somos nosotros”.

“Ellos llegan con la baja de Tomás, que puede ser significativa e importante, por lo que le aportaba a su equipo, pero igual que nos sucede a nosotros con Fekir pondrán a otro compañero que tratará de hacerlo lo mejor posible”, puntualizó.