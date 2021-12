Balona, por una Navidad en paz

La Real Balompédica pone este sábado (16:00, en directo por Footters) fin al año que le condujo a la Primera RFEF. Los albinegros, que enlazan tres jornadas sin vencer pero vienen de un empate reparador en Linares, afrontan el choque, que se escenifica en el Municipal de La Línea, con las bajas de Alhassan Koroma, Fito Miranda y Fran Morante y el alta de Cham. Enfrente, uno de los equipos de moda en España, sino el que más: el Deportivo Alcoyano, que ha eclipsado su titubeante marcha liguera con la eliminación del Levante en la Copa del Rey y su emparejamiento, este viernes, con el Real Madrid para la eliminatoria de comienzos de enero. Un logro que produce sana envidia e invita a reflexionar sobre la forma en que los linenses afrontaron la Copa Federación.

Un punto en las tres últimas jornadas, que le han hecho descender hasta la octava plaza del grupo II de la Primera RFEF, revalorizan el encuentro que este sábado disputa la Balompédica ante el Alcoyano, con el que se reencuentra después de más de treinta años. Por cierto, los albiazules han sido incapaces de ganar en el Municipal en sus seis visitas precedentes a ese escenario.

Ficha técnica Real Balompédica: Nacho Miras; Loren, Borja López, Jesús Muñoz, Víctor Mena; Coulibaly (Chironi), Bandaogo (Chironi); Leandro Martínez, Antoñito, Dorrio y Gerard Oliva (Iván Martín). CD Alcoyano: José Juan; Lillo, Primi, Carlos Blanco, Ángel López; Antón, Fran Miranda, Juanan, Andy Escudero; Dani Vega y Mourad. Árbitro: Alexander Alemán Pérez (Canarias). Ha dirigido cuatro encuentros a la Balona, con un balance de un triunfo albinegros, dos empates y una derrota. Hora: 16:00 (17ª Jornada en el grupo II de la Primera RFEF. En directo por Footters). Estadio: Municipal de La Línea. Antecedentes: El Alcoyano ha visitado a la Balona en diez ocasiones, las cuatro primeras en Segunda división y las restantes, en Segundas B. El balance es de cinco triunfos locales, tres empates y dos victorias visitantes. Los alicantinos no han logrado una sola visita en el Municipal.

Un duelo al que los visitantes han añadido atractivos por sus logros de la semana, pero que no parece haber calado mucho entre la hinchada albinegra. De hecho el club ofreció a sus abonados entradas a diez euros (es decir, el 50% de su precio habitual) para acompañantes, pero la campaña apenas ha tenido repercusión. Un mal síntoma, aunque igual tiene algo que ver con las previsiones que hablan de la posibilidad de lluvia y el estadio, no hay que olvidarlo, no ofrece ya la posibilidad de guarecerse de las precipitaciones.

El partido, como es propio de estas fechas, se ha cargado de connotaciones benéficas, ya que antes del mismo el propio club y su más reconocido grupo de animación, Colectivo Doce, procederán a recoger en los accesos al estadio alimentos no perecederos y juguetes que entregarán a Nuevo Hogar Betania para su distribución entre los más necesitados.

Además, en los prolegómenos del choque la Asociación de Veteranos de la Balona (Averbal) harán entrega de su escudo de oro, a través del alcalde Juan Franco, al presidente de la Real Balompédica, Raffaele Pandalone, "como símbolo de unión".

En el apartado deportivo, el técnico, Antonio Ruiz Romerito, se encuentra con tres bajas Alhassan Koroma, Fito Miranda y Fran Morante, que en principio no deben descomponer el once-tipo que suele alinear. Vuelve Mamadou Cham, que se ha recuperado de las molestias que le impidieron jugar en Linarejos.

Con todos esos datos es fácil predecir que la alineación inicial no diferirá mucho de la que arrancó un valioso punto en Linarejos. Lo más fácil es que Dorrio recupere su plaza en el once para ocupar la vacante que deja Fito Miranda y está por ver qué tipo de eje de la medular decide el técnico, porque es cierto que Chironi dotó al equipo en la segunda mitad de más fútbol y más criterio. Bueno, eso sin descartar que Iván Martín sea la gran sorpresa que se guarde el preparador en la manga.

Lo que sí parece un hecho indubitable es que para algunos, sobre todo para los que arrancan en el banquillo, puede que sea del último partido con la camisola albinegra.

Romerito, que expresó su preocupación por las constantes recaídas de Koroma y asumió que llegarán cambios en el mercado de invierno, subrayó en su comparecencia de prensa las similitudes entre Balompédica y Alcoyano: “Es un equipo que cuando lo hemos analizado nos vemos reflejados en él. Es muy compacto, difícil, rocoso, vertical cuando roba... nos vamos a enfrentar dos equipos muy parecidos; es con el que más nos podemos identificar en este grupo”.