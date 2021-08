La Real Balompédica Linense contaba a última hora de este martes con 787 abonos vendidos, lo que le convierte en uno de los equipos con menos respaldo social del grupo II de la Primera RFEF. La afición albinegra tiene menos de un mes por delante para responder al esfuerzo que ha realizado la directiva, que ha compuesto un equipo sin estrellas, pero que a la vista de lo que ha sucedido en los primeros amistosos, competitivo. La diferencia con otras entidades de la categoría resulta sonrojante para la parroquia linense, incluso teniendo en cuenta el número de habitantes de las poblaciones a las que representa cada club.

La directiva que encabeza Raffaele Pandalone optó este verano por no llevar a cabo una campaña de abonados especialmente agresiva. El desembarco en la nueva Primera RFEF y una plantilla que, al menos a priori, supera las expectativas que habían hecho muchos aficionados, se antojaban suficiente gancho. Al margen de unos precios más que razonables (es posible ver cada partido por menos de ocho euros). “Sin ti no soy nada” es la consigna de esa campaña de captación.

A menos de un mes de que arranque la competición, en el Municipal de La Línea y nada menos que ante el Real Madrid Castilla, el equipo está en el reducido grupo –alrededor de diez de toda la categoría, aunque es complicado precisar porque muchos clubes actualizan sus datos solo los fines de semana- que aún no ha vendido un millar de carnets. Y en caso de los balonos, la mayor parte de ellos se corresponden con renovaciones. Lógicamente en este recuento no se tienen en cuenta a los equipos filiales.

Entre las escuadras que se verá las caras la Balona en la liga regular, Alcoyano y su rival en el amistoso del próximo domingo, el Atlético Baleares, están también en el furgón de cola en este apartado. Pero ojo que en ambos casos hay fuertes inversiones a la espalda de sus respectivos proyectos.

Lejos, muy lejos, están clubes que competirán con los albinegros en el grupo II de la división de nuevo cuño como es el caso del ex Segunda Castellón, que ya ha tenido que cancelar la venta en algunas de sus gradas, porque está en torno a los 12.000 abonos.

Otro recién descendido, el Albacete, alardea de estar “en la mejor cifra” en las campañas que ha militado en la tercera categoría del escalafón (antes Segunda B) después de haber superado los 6.300 compromisos de sus hinchas. El otrora Queso Mecánico confía en ir más allá de los 7.000.

Con la intención de minimizar esas diferencias la Balompédica mantiene abiertas las puertas de sus oficinas, en los bajos de Preferencia, entre las 10:00 y las 22:00 de manera ininterrumpida con la intención de aprovechar incluso el flujo de ciudadanos que se acercan a la playa de Santa Bárbara.

Además, es posible registrarse también en la sede de la Peña Balona, en la calle Clavel, para aquellos a los que resulta más útil manejarse por el centro de la ciudad.

La Balompédica no hace oficial su objetivo. De hecho en la presentación de la campaña de abonados el presidente dijo: "Los 800, 1.000 o 1.200 de siempre, me da igual la cifra. Necesitamos a la afición de verdad”. Pero lo cierto es que de puertas hacia dentro se considera que todo lo que no sea alcanzar los 1.500 será como poco, preocupante.