Antonio Alberola, que no ha visto perder a los linenses, arbitra el San Fernando-Balona

El Comité Nacional ha designado a Antonio Alberoja Rojas (Ciudad Real, Ciudad Real, 23/07/1990) como árbitro del encuentro que este sábado (17:00) enfrentará en el estadio Iberoamericano de Bahía Sur a la Real Balompédica Linense con el San Fernando CD, correspondiente a la séptima jornada del grupo I de la Primera Federación. Este colegiado castellano-manchego ha juzgado en tres ocasiones a la escuadra de La Línea, que no ha conocido la derrota con él en el césped.

El trencilla castellomanchego es hermano de Javier -el mejor árbitro el curso 2020-21 de la Primera división- y ha tenido oportunidad de dirigir numerosos duelos de máximo nivel en el mundo del fútbol-playa.

La primera de las comparecencias con la Balona, el 20 de agosto de 2017, también fue la del debut de Antonio Arberoja en la entonces Segunda división B. La Balompédica empató a un tanto en su visita al Nuevo Vivero del Badajoz en la jornada inaugural de la andadura 2017-18. Este periódico le concedió un aprobado (1 sobre 3) y dijo de su actuación: “Mal en el reparto de tarjeta –de hecho no mostró una sola a los locales– aunque no erró en la expulsión de Dennis Nieblas [minuto 28]. No cometió graves errores en la señalización de las faltas”.

El trencilla volvió a encontrarse con los albinegros, pero esta vez en el Municipal de La Línea, el 16 de diciembre de 2018. La Balona de Jordi Roger venció 1-0 al Recreativo de Granada con un tanto de Pirulo en el minuto tres y se situó a dos puntos del segundo clasificado. En esta oportunidad Alberoja Rojas mereció un notable (2 sobre 3) y está valoración: “Demasiado preocupado en no mostrar tarjetas, pero correcto”.

Por último, fue el juez del debut de la Balona en la entonces Primera RFEF el 29 de agosto de 2021. Juzgó el triunfo de los de Antonio Ruiz Romerito sobre el Castilla (2-1). Latasa adelantó a los visitantes y Jesús Muñoz y Aly Coulibaly voltearon el marcador. Europa Sur le concedió un sobresaliente (3 sobre 3) y escribió de su labor: “A la espera de resolver la jugada que Iván Martín acabó en gol, que en cualquier caso sería responsabilidad de su auxiliar, en árbitro grande”.

En la presente temporada ha dirigido dos encuentros en la categoría, ambos en el grupo I: el triunfo del Córdoba sobre el Fuenlabrada (3-0) y el del Algeciras en su visita a Badajoz (0-1).

Alberola Rojas acudirá a la Isla auxiliado en las bandas por Mario González Roldan (Castilla La Mancha) y Rafael Alba Jiménez (Córdoba). Víctor Manuel Brocanero ejercerá de cuarto árbitro y José Antonio Jiménez Real confeccionará el informe arbitral.