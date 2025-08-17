La Balona 2025-2026 se presenta con fuerza: "No los vamos a defraudar"
Real Balompédica Linense | Tercera Federación
El capitán, Tomi Lanzini, reclama el apoyo de la afición albinegra
"No los vamos a defraudar". Con esta frase, el nuevo capitán de la Balona, Tomi Lanzini, ha enviado una petición de apoyo a la afición albinegra durante la presentación del equipo con el que afrontará la temporada 2025-2026, que aspira a convertir en la del regreso a Segunda Federación.
"Nos dejaremos la vida", ha afirmado el futbolista, que insistió en reclamar "el apoyo de todos" junto a su entrenador, David Sánchez, quien sobre todo ha prometido "trabajo" para que los seguidores se sientan "orgullosos".
Sánchez y Lanzini son algunas de las muchas caras nuevas de esta campaña en la Balompédica. La afición ha conocido a los 18 fichajes realizados durante el verano: el centrocampista Cristian Boateng, el delantero Zaki, el extremo derecho Sergio Pérez, el atacante Álvaro Cascajo, el lateral izquierdo Pedro Morillo, el lateral derecho Chey, el centrocampista Tomi Lanzini, el medio Adri Moyano, el defensa Marlone Foubert, el portero Hermosín, el central linense Ismael Martín, el defensa central Julio Algar, el extremo derecho Pepe Rincón, el portero Brian Mahugo, el extremo izquierdo Adri Valiente y el delantero Juaniyo, el delantero Diego Domínguez y el mediapunta Álvaro González. Todos se encuentran dispuestos a afrontar la campaña con la máxima entrega a la elástica albinegra y su afición.
