Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026
Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / ANDRÉS CARRASCO

La Balona 2025-2026 se presenta con fuerza: "No los vamos a defraudar"

Real Balompédica Linense | Tercera Federación

El capitán, Tomi Lanzini, reclama el apoyo de la afición albinegra

ANDRÉS CARRASCO

La Línea, 17 de agosto 2025 - 21:54

"No los vamos a defraudar". Con esta frase, el nuevo capitán de la Balona, Tomi Lanzini, ha enviado una petición de apoyo a la afición albinegra durante la presentación del equipo con el que afrontará la temporada 2025-2026, que aspira a convertir en la del regreso a Segunda Federación.

"Nos dejaremos la vida", ha afirmado el futbolista, que insistió en reclamar "el apoyo de todos" junto a su entrenador, David Sánchez, quien sobre todo ha prometido "trabajo" para que los seguidores se sientan "orgullosos".

Sánchez y Lanzini son algunas de las muchas caras nuevas de esta campaña en la Balompédica. La afición ha conocido a los 18 fichajes realizados durante el verano: el centrocampista Cristian Boateng, el delantero Zaki, el extremo derecho Sergio Pérez, el atacante Álvaro Cascajo, el lateral izquierdo Pedro Morillo, el lateral derecho Chey, el centrocampista Tomi Lanzini, el medio Adri Moyano, el defensa Marlone Foubert, el portero Hermosín, el central linense Ismael Martín, el defensa central Julio Algar, el extremo derecho Pepe Rincón, el portero Brian Mahugo, el extremo izquierdo Adri Valiente y el delantero Juaniyo, el delantero Diego Domínguez y el mediapunta Álvaro González. Todos se encuentran dispuestos a afrontar la campaña con la máxima entrega a la elástica albinegra y su afición.

1/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
2/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
3/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
4/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
5/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
6/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
7/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
8/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
9/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
10/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
11/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
12/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
13/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
14/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
15/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
16/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
17/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
18/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
19/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
20/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
21/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
22/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
23/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
24/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
25/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
26/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
27/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
28/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
29/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
30/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
31/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
32/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
33/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
34/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
35/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
36/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
37/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
38/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco
39/39 Las fotografías de la presentación de la Balona 2025-2026 / Andrés Carrasco

