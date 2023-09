El whatsapp de los viejos socialistas andaluces arde contra Felipe González

El acto del pasado jueves en el que Felipe González recibió en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla el V Premio Iberoamericano Torre del Oro, que organizaba la Cámara de Comercio de Sevilla, no ha caído nada bien en buena parte del socialismo andaluz, especialmente en entre los militantes más veteranos, que no comprenden cómo el ex presidente del Gobierno se dejó arropar no sólo por Juanma Moreno, sino también por gran parte de los plana mayor del PP andaluz, incluido Javier Arenas. Algunos socialistas recuerdan que muchos de los que estaban en el acto "hace dos días nos han querido meter en la cárcel"

Desde hace dos semanas, el enfado con Felipe entre buena parte del socialismo andaluz es más que patente. La investidura del nuevo Gobierno o más bien las negociaciones para la conformación de un nuevo Gobierno han llevado a compañeros de generación de González a criticar la postura del ex presidente. Su exposición pública acerca la amnistía que exige Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia, para apoyar la investidura de Sánchez es comprendida, pero no tanto el momento en el que hace la crítica. Estos veteranos socialistas entienden que estamos en el momento de Alberto Núñez Feijóo, y es el líder del PP quien tiene que manifestar cuál es su proyecto de futuro para España. Los mensajes en los grupos de Whatsapp de una multitud de militantes son la prueba de este malestar.

Uno de los cofundadores del nuevo PSOE que surgió en Surenes, el sevillano Luis Yáñez, ha hecho pública en Facebook una carta bajo el título: 'Comingo que no cuenten', en la que muestra su disconformidad con Felipe González y Alfonso Guerra, que se han mostrado contrarios a la senda que está siguiendo el PSOE de Pedro Sánchez. La carta se ha compartido en esos grupos de whatsapp y en otras redes sociales. Se ha hecho viral entre los socialistas.

"Cuando al final de su vida política el ex primer ministro británico Disraeli fue elogiado por todos los grupos políticos de las Comunes, el anciano político se levantó y dijo en voz alta 'viejo Disraeli, que has hecho mal para que todos tus adversarios hablen tan bien de ti'.

Me he acordado de esta anécdota viendo cómo ayer los dirigentes del PP andaluz y sevillano dedicaban grandes elogios a Felipe González con motivo de la entrega de un premio en Sevilla.

Los mismos que no hace tantos años gritaban 'váyase señor González' en el Parlamento y en la calle, lo ensalzan ahora como gran hombre de Estado.

En realidad son elogios interesados, están dichos contra otro que no está. Y ese otro es Pedro Sánchez, al que la derecha quiere destruir a cualquier precio y con todas las armas a su alcance. Se trata de evitar que se reedite el gobierno de coalición que, por cierto, ha gobernado con éxito los últimos cinco años.Por eso me extraña mucho que mis amigos (desde hace 60 años!) Felipe y Alfonso se presten al juego de nuestros adversarios de siempre, acudiendo a sus foros y dejándose dar golpecitos en la espalda.

Conmigo que no cuenten".

En la misma línea ha salido el presidente del PSOE-A, Manuel Pezzi, que en Twitter manifestaba: "La militancia socialista sorprendida por la ronda d algunos ex dirigentes por medios y centros de poder de la derecha extrema, donde reciben aplausos y parabienes entusiastas, proporcionales a lo útil que es para su campaña anti PSOE. No es Sánchez, somos nosotros. #AdelantePSOE". Y horas después se adhería a la carta escrita por Yáñez.

No es primer movimiento que hacen los militantes más veteranos del socialismo andaluz en favor de Pedro Sánchez. Ya en junio Más de cien veteranos socialistas firmaron un manifiesto para despejar dudas y en la que muestran su apoyo a Pedro Sánchez como candidato del partido en las elecciones generales del 23 de julio. Entre éstos, figuraban los ex presidentes de la Junta Rafael Escuredo y Manuel Chaves.

Precisamente Escuredo en redes sociales no ha dudado en criticar a González: "Cuando alguien en lugar de defender al PSOE busca sin pudor los continuos aplausos de la derecha, podrá decir lo que quiera, pero algo anida en su interior que le lleva a buscar el aplauso, para seguir alimentando su ego".

Tampoco comprenden estos veteranos socialistas las manifestaciones del ex presidente del Gobierno con respecto a la expulsión de Nicolás Redondo del PSOE, "cuando es un hombre que ya estaba muy alejado del partido". Y todavía ni Feijóo se ha sometido al debate de investidura.