La Junta pretende que los maestros vuelvan a los colegios a mediados de junio

Los docentes tendrán que volver al colegio antes de que comiencen las vacaciones de verano. Se trata de una de las propuestas anunciadas por la Consejería de Educación en la mesa sectorial celebrada este miércoles, en la que se abordaron diferentes medidas contempladas en el sistema de enseñanza público para lo que resta del presente curso.

En dicha cita, según el sindicato CSIF, los representantes del departamento que dirige Javier Imbroda adelantaron que la intención de la Administración educativa es que maestros y profesores se reincorporen a los colegios e institutos a mediados de junio, una vez que la mayor parte de la comunidad autónoma se encuentre en la fase 3 de la desescalada y las medidas restrictivas sean menores que las actuales.

La Consejería de Educación y Deporte informó en la mesa sectorial que dicha incorporación tendría como fin principal "realizar tareas de coordinación docente". En ningún momento serviría para continuar con la enseñanza, ya que los alumnos no regresarán al aula en lo que resta de curso y a esas alturas, las clases telemáticas -a excepción de segundo de Bachillerato- habrán acabado.

Según fuentes de la consejería consultadas por este periódico, el planteamiento no responde a una propuesta formal, sino a una posibilidad que se comunicó a los sindicatos para que expresaran su opinión. Se acordó que en la próxima mesa sectorial se lleve ya un plan concreto de trabajo para la reincorporación docente. "Esta intención ya fue adelantada por Imbroda hace un mes, cuando expresó su deseo de que los maestros y profesores volvieran a los colegios a finales de junio", explican desde Torretriana.

Sin estado de alarma

Para entonces, además, habrá acabado el estado de alarma. Los docentes, en todo caso, se dedicarán a tareas concernientes al fin de curso y a preparar los exámenes de Selectividad, cuyos tribunales lo componen profesores de ESO.

El sindicato CSIF se ha mostrado en contra de este regreso antes del verano y recuerda que el plan de transición hacia una nueva normalidad establece como premisa fundamental que siempre que sea posible, se fomente la continuidad del teletrabajo, como han venido haciendo los docentes desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. "Entendemos que no estaría justificada la vuelta de personal docente en esas fechas para los cometidos que se esgrimen", refiere Pilar García, presidenta de la sector de Enseñanza de CSIF.

La incertidumbre sobre el próximo curso

El referido sindicato insta a Imbroda a "centrarse en la planificación del próximo curso escolar, a través de una bajada de las ratios y aumento de la plantilla docente, en lugar de planteamientos peregrinos cuyos objetivos no están claros”. En este sentido, debe tenerse en cuenta que se barajan varios escenarios para el regreso de los alumnos a clase en septiembre, entre los que no se descarta la vuelta a la enseñanza telemática por un nuevo rebrote del Covid-19 o alternar la educación presencial (con 15 alumnos por aula) con la que se realiza on line.

Los centros educativos han abierto este lunes 18 de mayo para retomar el proceso de escolarización presencial. Los padres podrán seguir haciéndolo de forma telemática o acudir al colegio hasta el 1 de junio (inclusive) para solicitar plaza escolar.