Vuelta al cole 2025: Andalucía reduce el gasto un 19 % respecto al resto de España

El Observatorio Cetelem ha presentado la nueva edición del zOOm Vuelta al cole, en la que analiza las previsiones de gasto de las familias andaluzas para el inicio del curso escolar 2025. El informe sitúa el gasto medio en Andalucía en 342 euros, lo que supone un 19% menos que la media nacional.

De acuerdo con los resultados, un 64% de los andaluces afirma que mantendrá el mismo presupuesto que el año pasado, mientras que un 18% reducirá el gasto y otro 18% lo incrementará. Entre quienes aumentarán su inversión, un 64% lo justifica en la subida generalizada de precios.

Perfil de los hogares

El estudio señala que el 48% de los encuestados tiene hijos en edad escolar. De ellos, un 43% cursará primaria, un 24% secundaria y un 19% bachillerato. Además, un 11% corresponde a infantil y guardería.

La mayoría de los menores está escolarizada en centros públicos (64%), seguida de los concertados (30%) y privados (10%).

Estrategias de ahorro

Entre quienes prevén recortar gastos, un 64% reutilizará materiales del curso anterior y un 36% optará por la compra de segunda mano. Asimismo, un 27% de las familias planea acogerse a programas de préstamo de libros.

Qué productos se comprarán

El material escolar será la categoría más demandada, con un 84% de menciones, seguida de libros (73%) y ropa (70%). También destaca el 16% de encuestados que adquirirá dispositivos electrónicos o informáticos, dos puntos más que la media nacional.

Metodología del informe

El Observatorio Cetelem elaboró este análisis a partir de una encuesta online (CAWI) realizada por Invesmarket en agosto de 2025. El sondeo se efectuó entre una muestra de 1.000 personas mayores de 18 años en España, con un error muestral del 3,16% para los datos globales.