Casi un millón de alumnos regresan este lunes a las aulas en Andalucía

Cerca de un millón de alumnos andaluces regresarán mañana a las aulas andaluzas tras las vacaciones navideñas, con la esperanza de evitar la variante ómicron de la pandemia del coronavirus. Con esa premisa, abrirán las puertas para unos 758.000 escolares y 218.000 universitarios, aunque las especiales condiciones de la educación en la Universidad, donde determinadas materias se realizan fuera de las aulas, pone el foco en los 2.763 colegios de Andalucía, donde, con los alumnos, convivirán más de 104.000 docentes, con la duda de cuántos están de baja en este momento por haber dado positivo durante las fiestas.

Andalucía mantiene la presencialidad total en los centros educativos, y el consejero de Educación, Javier Imbroda, lo defiende con la seguridad de que son espacios seguros, y esgrimiendo datos como el que habla de que, antes de Nochebuena, más del 96 % de los colegios estaban libres de covid.

Para Imbroda, “las medidas de seguridad y el refuerzo docente, así como el excelente trabajo de los profesionales de la educación y la responsabilidad de nuestros niños y jóvenes” han conseguido que se firmen esos datos, aunque matizando que las medidas en los centros irán siempre en consonancia con las recomendaciones e indicaciones de la Consejería de Salud, en función de la evolución de la pandemia.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, va más allá, y el pasado 4 de enero sostenía que ”más del 50 % de los profesores tienen puesta la tercera vacuna y todos están llamados a vacunar", ya que fueron inoculados con AstraZeneca, además de asegurar que hay muy poca virulencia de la cepa ómicron en los estudiantes de colegios y universidades.

La Junta se apoya, además, en las altas cifras de vacunación de los tramos de edad que vuelven a las aulas como alumnos, que es del 93,1 % para los mayores de 12 años y del 86,1 % para el tramo de entre 5 y 12, aunque, de todas formas, se ha diseñado un completo programa de normas que habrá que cumplir a rajatabla.

Cinco positivos para entrar en cuarentena

La más novedosa es que si en un aula se detecta un 20 % de contagios entre el alumnado o cinco alumnos en concreto, quedará en cuarentena de forma instantánea, sin importar si el resto del alumnado está o no vacunado. Así lo ha acordado este viernes la Comisión de Salud Pública.

Las demás medidas ya son las conocidas desde hace más de un año en los centros educativos, como que no se podrán compartir objetos o material escolar, no podrán incorporarse quienes tengan síntomas o que no se podrán usar fuentes, solo botellas de agua de forma individual.

Sin embargo, para representantes sindicales como la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), hay otro problema que hay que atender como la cobertura "inmediata" de las bajas del profesorado contagiado por la covid, especialmente en el ciclo de Infantil.

Para ello, la CSIF propone que, en el caso de coincidir varias bajas en un mismo centro, se recurra a llamamientos telefónicos de profesionales sustitutos sin tener que esperar a una convocatoria a través del sistema de provisión de interinidades.

La CSIF señala especialmente a Infantil (abarca al alumnado de 3, 4 y 5 años), porque esta etapa educativa está compuesta por alumnado que aún no se ha vacunado ni se puede vacunar por el momento, ya que "el suero pediátrico está indicado a partir de los 5 años".

Pide también exige la adquisición de purificadores para las aulas de los centros andaluces y medidores de CO2 como medida preventiva para frenar la expansión del virus, y reclama la realización de test masivos entre el profesorado y el alumnado ante la vuelta a las aulas andaluzas.

Por su parte, colectivos como Escuela de Calor no obvian que en mitad de las temperaturas más bajas del invierno, va a ser todo un problema tener las ventanas de las aulas abiertas para renovar el aire todo lo posible.

Con todo, los alumnos y profesores vuelven a clase este lunes, y toda la incertidumbre con la que se regresa se irá aclarando poco a poco, aunque es todo un reto mantener las aulas llenas con una incidencia de casos que supera los 1.600 y una variante como la ómicron, que se ha mostrado tremendamente ágil para propagarse.

Ocho millones de alumnos en toda España reanudan el curso

Son más de ocho millones los alumnos que regresarán este lunes 10 de enero a las aulas tras las vacaciones de Navidad -salvo en el País Vasco donde volvieron el pasado viernes- y lo harán de manera totalmente presencial en todos los niveles de la enseñanza, pero con modificaciones en las cuarentenas acordadas el pasado viernes por la Comisión de Salud Pública. Así, a partir de mañana sólo se confinarán por un periodo de siete días aulas completas a partir de cinco positivos en Covid-19 o de más del 20%de la clase.

La medida fue acordada por Sanidad y las comunidades autónomas con el voto en contra de Cataluña y la decisión de Madrid de seguir considerando brote a partir de tres positivos tal y como señala su protocolo. Andalucía, que también había anunciado previamente que no haría cuarentenas con carácter general, se ha mostrado favorable a considerar brote a partir de cinco positivos.

En principio, este lunes se mantendrán el resto de medidas higiénico sanitarias que se venían acordando hasta el momento, según se informó el pasado martes, tras la reunión conjunta de Sanidad, Educación, y Formación Profesional y Universidades, con las autonomías para tratar el regreso a las escuela tras las fiestas. De este modo, acudirán a clase obligatorio de mascarilla a partir de los seis años, también en el recreo, ventilación cruzada, grupos burbuja y cuarentenas de siete días.

La comunidad con más estudiantes en enseñanzas de régimen general no universitarias es Andalucía, con 1.595.965 estudiantes; seguida de Cataluña, con 1.369.661 alumnos; y la Comunidad de Madrid, con 1.222.954 alumnos. Estas tres regiones son las únicas que superan el millón de escolares, según los datos más recientes del Ministerio de Educación y FP, correspondientes al curso 2020-2021.

La mayoría de estudiantes que regresarán este lunes a colegios e institutos en todo el territorio nacional proceden de Primaria, con 2.841.781 alumnos (el 35%) y Secundaria, con 2.039.599 (el 25%). Le siguen los escolares de Educación Infantil, con 1.622.353 (20%) y los alumnos de Bachillerato, con 655.884 (el 8%).

Se ha barajado la posibilidad de retrasar la vuelta

Durante las últimas semanas, tras el incremento de contagios por la variante Ómicron, se vislumbró la posibilidad de que el regreso a las aulas tras las vacaciones navideñas se retrasase y que la actividad docente se reiniciara de forma telemática o semipresencial, pero tanto el Gobierno, como las autonomías y la comunidad educativa en su conjunto demandaban la máxima normalidad en los centros educativos y así se acordó finalmente el pasado martes.

Los datos de contagios en las aulas en el sistema educativo no universitario se han mantenido durante todo el curso escolar con un número de aulas en cuarentena por debajo del 0,5%. Sin embargo, con el crecimiento de la variante Ómicron, se alcanzó un pico máximo el pasado 22 de diciembre, día del inicio de las vacaciones escolares, con un 1,3% de aulas en cuarentena, porcentaje ligeramente por debajo de los máximos registrados el año pasado, de entre el 1,6% y el 1,7%.

Los ministros de Sanidad, de Educación y de Universidades, Carolina Darias, Pilar Alegría y Joan Subirats, respectivamente, destacaron tras el encuentro del martes la importancia de la presencialidad en el ámbito educativo, subrayando que los centros eran espacios seguros, algo que también defendieron todas las comunidades autónomas.

Toda la comunidad educativa celebra que no se haya retrasado la vuelta a los centros educativos tras las vacaciones navideñas y que este regreso sea presencial, pero lamentan que no se haya hablado de recuperar las medidas que se aplicaron en el pasado curso 2020-2021, por entonces más estrictas, como un mayor distanciamiento social (1,5 metros sí o sí), medida que implicó una bajada de ratios y un incremento de contratación de docentes.

Respecto a las cuarentenas, asociaciones de padres como Cofapa celebran que haya medidas "claras" sobre cuarentenas en los colegios pero pide ayudar también a los padres mientras que patronales de la concertada como CECE ven "razonable" no cerrar aulas hasta los 5 contagios. "Hay que dar importancia a la presencialidad", señalan. Sin embargo, el Frente de Estudiantes cree que reducir cuarentenas en el aula pone en riesgo a alumnos, trabajadores y familias.