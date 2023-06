La vuelta al año en una noche

Las noches del anuario se han convertido ya en una suerte de cierre del curso periodístico andaluz. La noche del jueves, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, había ese ambiente, mezcla de euforia y despedida, que caracteriza a las clausuras. En una tierra como la andaluza, donde los actos que se repiten dos o tres años adquieren el rango de tradición, un evento como la presentación del Anuario Joly Andalucía, que llega a su vigésimoprimera edición, se puede considerar ya como todo un clásico. Un clásico que, sin embargo, pretende representar lo pujanza y modernidad de una autonomía, la andaluza, que no se resigna a que le cuentan el mundo desde fuera, sino que quiere ser ella misma la forjadora del relato de lo ocurrido durante el pasado año en Andalucía, España y la Humanidad. Es por eso que el pasado jueves, pese al calor y al ambiente vacacional que empieza a imponerse, se registró un lleno técnico en el Hotel Alfonso XIII para acudir a una cita que, desde hace ya más de dos décadas, es ineludible en el calendario sevillano.

Estuvo acertada la perioidsta Magdalena Trillo cuando destacó el carácter sólido del Anuario Joly, que cuenta con el patrocinio de Telefónica, en un mundo cada vez más gaseoso. El Anuario, pese a tener también su versión electrónica, es un libro en el sentido más antiguo y noble de la palabra. Pero también en el más actual y moderno. Su gran tesoro es el equipo de firmas que dan una clara idea de la riqueza intelectual andaluza al dar fe y analizar todos los sucesos y tendencias que se registraron durante 2022. Gran parte de estas firmas se pudieron ver por los salones del Alfonso XIII: el catedrático de Constitucional Agustín Ruiz Robledo, el abogado José Luis Ballester, el científico Sebastián Chávez, el intelectual Antonio Molina Flores, los escritores Salvador Compán y José Luis Rodríguez del Corral, el ingeniero Juan Ignacio de Arcos, el profesor Tacho Rufino, el economista Gumersindo Ruiz, el periodista José Aguilar, la pintora Marita Rufino (autora del cuadro de la portada) y, por supuesto, el director de la publicación, Francisco J. Ferraro, que fue uno de los protagonistas de la noche y que se llevó no pocos elogios. El más comentado el del presidente de la Junta de Andalucía, que alabó no sólo la solidez de su discurso intelectual, sino el buen porte físico del que sigue haciendo gala el economista sevillano.

Importante fue la representación política en el acto, fundamentalmente compuesta por miembros del PP. Si el año pasado la mayor expectación era para Juanma Moreno, con su recién estrenada mayoría absoluta en las elecciones andaluzas, en esta edición el hombre de moda era José Luis Sanz, flamante alcalde de Sevilla que aprovechó su intervención en la tribuna para comprometerse ante los presentes a que, cuando el próximo año vuelva a acudir al acto, se note ya el giro que pretende darle a la ciudad. Presentes estuvieron también los alcaldes de Cádiz y Córdoba, Bruno García y José María Bellido, respectivamente. También se pudieron ver las caras del socialista Manuel Marchena o del candidato de Vox al senado, Raul Morales, y del concejal de esta formación Fernando Rodríguez Galisteo.

De la sociedad civil se vieron no pocos rostros concodiso, empezando por el del representante de Telefónica –empresa patrocinadora– en el acto, Pablo de Carbajal, secretario general y Asuntos Regulatorios de la multinacional española. El arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra, la antropóloga Isabel González Turmo, la empresaria Concha Yoldi, el economista José María O’Kean, el comandante de Marina de Sevilla, José Daniel González-Aller, el abogado y experto en política internacional Jerónimo Páez, el notario Pablo Gutiérrez-Alviz (también director de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla), el hostelero Pedro Robles o el economista Rogelio Velasco, fueron algunas de las personas que no quisieron faltar al acto del Hotel Alfonso XIII. En general, una buena representación de esa pluralidad de visiones y opiniones que caracteriza al Anuario Joly, como bien señaló durante su discurso Francisco J. Ferraro.

Como era de esperar, hubo también una amplia presencia del gremio periodístico, empezando por el director de Diario de Sevilla, David Fernández, algunas de las firmas más relevantes del Grupo Joly, como José Aguilar, Luis Carlos Peris, José Antonio Carriozosa, José Joaquín León o Juan Marqués Perales. Poco antes, el presidente del Grupo Joly, José Joly, en su discurso, había hecho una contundente reivindicación del periodismo profesional e independiente, aquel que se aprende en las redacciones de los periódicos, y al que no le podrán sustituir otras actividades pseudoperiodísticas que no están sometidas a ningún criterio profesional de calidad y veracidad. El Anuario Joly es un claro ejemplo de este periodismo que, pese a las prisas del oficio, no renuncia a la reflexión.