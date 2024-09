Vox pide a Juanma Moreno que no sea leal a Sánchez, "el presidente más desleal"

La tercera reunión de la mañana, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo Juanma Moreno con los portavoces de los grupos parlamentarios, se ha cerrado con una de cal y otra de arena por parte de Vox. El portavoz Manuel Gavira se ha mostrado favorable a salir a la calle en una gran manifestación "contra el cupo separatista, que no catalán" siempre y cuando esta movilización no sirva a los intereses políticos del PP. "No queremos un uso del PP de ninguna manifestación, que sirva para poner a Feijóo donde ahora está Pedro Sánchez y que sigan haciendo exactamente lo mismo".

Manuel Gavira ha reclamado a Moreno que no sea leal con Pedro Sánchez, "el presidente más desleal con todos los territorios. Ya se lo advertimos y ha caído en la trampa del PSOE. Es la tercera vez que acude a la Moncloa y a Pedro Sánchez no le importa ni España ni Andalucía".

La propuesta de Vox en lo que se refiere a la financiación pasa por defender "una España en la que no existan territorios privilegiados. El Estado de las Autonomías genera desigualdades, eso es de todos conocido".