La vivienda y el empleo copan junto al gasto social el Presupuesto de la Junta más alto de la historia

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, también interpretaba el histórico presupuesto de la Junta para el año 2025. Según su versión, las transferencias del Gobierno de España, que son las “mayores que ha tenido Andalucía nunca”, son con las que el Ejecutivo autonómico “hace este presupuesto histórico”. “Al final no le queda otra, señor Moreno Bonilla, que reconocer que las transferencias del Gobierno” son las “mayores que ha tenido Andalucía nunca”. “¡Un esfuerzo más y reconozca que, gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, usted puede vender que tiene los mejores presupuestos!”, señalaba en la red social X. No obstante, el socialista recordaba que lo importante es que se ejecuten todos los programas que aparecen en el Presupuesto General de la Junta: “No nos hagamos ilusiones”, ya que “luego usted no ejecuta ni la mitad de las inversiones que aprueba”.