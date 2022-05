La vista de los ERE en el Supremo podrá seguirse en streaming

El Tribunal Supremo inicia mañana la vista pública para la exposición de los recursos de casación de los 19 ex altos cargos que fueron condenados por el caso de los ERE, una vista que, según ha anunciado este martes el Alto Tribunal, podrá seguirse en director mediante un servicio de streaming.

La vista arranca en este miércoles, a partir de las 10:00 horas, en plena Feria de Abril, y los abogados de los 19 ex altos cargos intervendrán empezando por el que tiene la pena más grave. De esta forma, será el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, que fue condenado a siete años, 11 meses y un día de prisión, el que intervendrá en primer lugar. Después lo harán las defensas del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que ejerce el letrado Pedro Apalategui, y del ex director de Trabajo Juan Márquez, representado por el letrado Manuel Pérez Cuajares.

La defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán -condenado a seis años de cárcel-, ejercida ahora por el abogado José María Calero, intervendrá en principio en sexto lugar, mientras que todo indica que el abogado Pablo Jiménez de Parga, que defiende al ex presidente de la Junta Manuel Chaves -condenado a nueve años de inhabilitación-, lo hará en último lugar.

La Sala Segunda ha fijado un segundo día, el jueves 5 de mayo, para la continuación de la vista, en la que también intervendrán la Fiscalía del Supremo y de la acusación popular, que se oponen a la estimación de los recursos de casación y piden la confirmación de las condenas.

El juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE se celebró en la Audiencia de Sevilla durante un año y cuatro días, quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, y la sentencia, que tiene 1.821 folios, fue dictada 11 meses después, en concreto, el 19 de noviembre de 2019, siendo condenados 19 de los ex altos cargos enjuiciados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El ponente de la causa en el Alto Tribunal, el magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, ya tiene incluso redactado el "proyecto de sentencia", según trasladó a las defensas en una reunión previa a esta vista pública. En ese documento inicial o proyecto de sentencia, el magistrado Eduardo de Porres ha plasmado su visión de lo debe hacerse con la denominada “pieza política” o del “procedimiento específico” de los ERE, una vez que se ha estudiado al detalle la causa y los recursos de las defensas. Ese proyecto de sentencia será, evidentemente, la base de la decisión de la Sala Segunda, pero lo normal es que el fallo sufra diversas modificaciones con las aportaciones que hagan los otros cuatro magistrados que componen la Sala y que puede hacer variar o modificar ligeramente la tesis del ponente.