La violencia machista golpea Andalucía: Dos mujeres asesinadas en la misma semana en Málaga suman trece víctimas en la comunidad en 2025

La provincia de Málaga está de luto en la misma semana en la que se ha conmemorado el día internacional contra la violencia de género (25N): dos asesinatos machistas en apenas cuatro días. María Victoria, de 60 años, en Rincón de la Victoria, y Concepción, de solo 25, en Campillos, ponen nombre y rostro a una violencia que sigue sumando víctimas cada mes, y que no entiende de edades, de origen ni procedencia, ni de clases sociales; es consecuencia directa de la expresión más brutal del machismo estructural que atraviesa nuestra sociedad.

Con estos dos crímenes son un total de trece las mujeres asesinadas en Andalucía en 2025, y casi la mitad, seis, en la provincia malagueña. Se trata de unas cifras que se producen en plena resaca del 25N, cuando miles de personas salieron a las calles para denunciar precisamente esta violencia, mientras otros sectores siguen intentando minimizarla, negarla o camuflarla tras debates que solo diluyen la urgencia del problema.

María Victoria y Concha

María Victoria fue asesinada con un arma blanca por su ex marido, de 61 años, durante el proceso de separación. Él ya está en prisión. Concepción murió estrangulada, según la investigación, a manos de su pareja de 28 años, que acudió por su propio pie a un cuartel de la Guardia Civil para confesar. De este modo, van 39 mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2025, y 1.334 desde 2003. 1.334. Una cifra vergonzosa, que pone de manifiesto que no es un fenómeno aislado: es un problema sistémico que exige más recursos, más prevención, más protección y más educación en igualdad desde un compromiso político y social.

La víctima es una joven de 25 años que, a tenor de las primeras pesquisas, habrían fallecido estrangulada a manos, supuestamente, de su pareja o ex pareja en Campillos. El supuesto autor ya ha sido detenido, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, después de que él mismo haya acudido a confesar a un cuartel de otra provincia andaluza. Según las fuentes consultadas por Málaga Hoy, el detenido se presentó en las dependencias de la Guardia Civil en la localidad de Martos, en Jaén, a 147 kilómetros de distancia de Campillos, para confesar que podía haber matado a su pareja esta misma mañana en dicho municipio malagueño. El presunto asesino relató en el cuartel que no sabía si había matado a su pareja, pero que en cualquier caso la había intentado estrangular.

Frente a este terror que se repite semana tras semana, es urgente insistir en que no están solas. Las víctimas de violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda las 24 horas del día a través del 016, el correo 016-online@igualdad.gob.es y el WhatsApp 600 000 016.