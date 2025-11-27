El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería plantearse convocar elecciones generales ante la actual “situación de corrupción” en el PSOE.

En declaraciones a los medios en el Parlamento andaluz, Moreno ha hecho estas manifestaciones tras ser preguntado por la posibilidad de que el exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos pueda ingresar en prisión, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado su encarcelamiento sin fianza al juez que instruye el caso Koldo en el Tribunal Supremo. El dirigente andaluz ha subrayado la gravedad del momento político y ha insistido en que corresponde a Sánchez “dar explicaciones y asumir responsabilidades”. En sus palabras, “cuando un partido atraviesa una situación tan compleja y con tantos indicios de corrupción, lo lógico es devolver la voz a los ciudadanos”.