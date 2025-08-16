Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) desplazados hasta la provincia de León, participan en la lucha contra el fuego que amenaza la zona próxima a los Picos de Europa. En un impactante vídeo difundido en redes sociales, se observa cómo actúan para proteger la localidad de Portilla de la Reina, cercada por las llamas.

Para sofocar el incendio, los bomberos forestales andaluces han utilizado el agua del río Yuso, consiguiendo que las viviendas del municipio permanezcan a salvo.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha expresado su "máximo reconocimiento a los profesionales del Infoca por la labor que desarrollan en Castilla y León, Extremadura y Galicia", además de resaltar su "compromiso, profesionalidad y vocación de servicio público".