El último Debate del Estado de la Comunidad antes de las elecciones autonómicas de 2026 concluye este viernes, 28 de noviembre, con la aprobación de las propuestas de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Con ello, el Parlamento andaluz pone fin a una sesión que ha servido para confrontar modelos y estrategias de cara al próximo ciclo electoral. Como viene siendo habitual, el Gobierno andaluz tiene previsto respaldar algunas iniciativas de la oposición, una práctica con la que pretende reforzar su discurso de diálogo y demostrar que la llamada “vía andaluza” sigue vigente. Esta expresión fue objeto de debate durante la sesión, cuando la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, reprochó al presidente Juanma Moreno que dicha vía era “una mentira”.

Durante el encuentro, las distintas formaciones han expuesto sus prioridades políticas en materias como economía, sanidad o medio ambiente. El Ejecutivo autonómico ha insistido en que su objetivo es mantener la estabilidad institucional y continuar con una estrategia de consenso con los grupos que lo deseen, especialmente en el tramo final de la legislatura.