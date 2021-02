El vídeo del 28-F desata las críticas por ser "poco andaluz"

"Sin acento andaluz, sin la verde, blanca y verde y también sin andaluces ni andaluzas. El spot de la Junta para el 28F está lleno de vídeos comprados en bancos multimedia. Tiene mucho más de anuncio de airBNB que de Andalucía". Esta es la crítica generalizada que ha encontrado la última iniciativa de la Junta de Andalucía para promocionar la celebración del próximo 28-F, Día de Andalucía. La hace Miguel Santos en su cuenta de twitter y resume el sentir mayoritario de las quejas recibidas por el mismo durante las horas siguientes a su publicación.

Las apuestas audiovisuales de instituciones y marcas se han convertido en máximo foco de atención en los últimos tiempos. Equipos de comunicación administran recursos para ofrecer un producto que enganche con su audiencia objetiva e impacte en el resto de la población por su originalidad, ingenio o calidad artística. Como ocurrió recientemente con el spot de Cruzcampo protagonizado por Lola Flores. Sin embargo toda apuesta está expuesta a reacciones de todo tipo. Reacciones irónicas como la de Nacho Requena...

Entiendo y comprendo que uséis imágenes de un banco multimedia. Al fin y al cabo, en Andalucía sólo hay 8,5 millones de personas, no es fácil encontrar a un andaluz, son como las hadas. Todo mi apoyo.

...algunas más ácidas que apuntan directamente al sentimiento, como la de Alex Roga...

...y otras con mayor talante y disculpa ante lo que consideran una simple elección, como ocurre con Dk y su visión del discurso narrativo del vídeo.

Uno de los que más se ha detenido en analizar el polémico vídeo de la Junta de Andalucía con el 28-F ha sido Nacho Molina, empleado público y técnico informático, que ha localizado de forma pormenorizada varias de las imágenes seleccionadas para elaborar el vídeo y no parece muy contento con las mismas ¿El motivo? No encuentra elementos ligados a Andalucía para representar algo tan importante como el 28-F.

⚠️ARSA!⚠️Pues además de que no sale ni una sola vez la bandera de #Andalucia, que la locución es igual de andaluza que la del alcalde de Valladolid, y que la música no suena "mudaquí"...¡Sorpresa!: no sale ningún paisaje andaluz, ni ninguna persona de aquí.To montaje (hilito) https://t.co/HDVX6OnDib