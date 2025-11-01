Las víctimas por violencia de género aumentan un 3,4% en Andalucía en lo que llevamos de año

El número de víctimas por violencia de género en Andalucía crece de una manera preocupante en la comunidad autónoma si se compara con las cifras del año anterior. Hasta el momento, diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas en otros tantos crímenes que se han vivido desde que comenzara el año. Valga un dato para situar la verdadera dimensión del problema: la siguiente comunidad autónoma en número de crímenes en España es Asturias donde se contabilizaron tres crímenes machistas. Un tercio de todos ellos han tenido lugar en Andalucía.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres aumentó 0,7 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024 al situarse la media nacional en 19,2 frente a la media 18,5 de hace un año. Andalucía está por encima de la media nacional, ya que tiene una tasa de 21,8. La comunidad autónoma sólo es superada por Canarias, Baleares, Valencia, Murcia y Navarra, mientras que está por encima de Madrid, Aragón, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, La Rioja, Galicia y Castilla-León con una tasa de víctimas que no llega a la mitad de la registrada en Andalucía.

Estos números derivados de las actuaciones policiales han sido confirmados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en su informe relativo al segundo trimestre del año, constata que el número de víctimas ha crecido en Andalucía un 3,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior; también lo hacen las denuncias, aunque en menor medida. Entre los titulares de la estadística del órgano de gobierno de los juzgados en todo el territorio nacional, se destaca que ocho de cada diez mujeres se acogieron a la renuncia de declarar contra su agresor, mientras que se concedieron el 75% de todas las órdenes de protección solicitadas.

En el periodo de estudio del CGPJ (hasta el mes de junio) ya habían sido asesinadas en Andalucía seis mujeres, desde la primera ocurrida en Benalmádena a la última en Almería, pasando por Fuengirola, Marbella, Cartaya o Martos. Posteriormente se han registrado dos casos en Sevilla, uno en Motril y el último de nuevo en Marbella. Estos casos policiales tienen su reflejo casi simétrico en las estadísticas judiciales. Así, los órganos especializados en violencia sobre la mujer en Andalucía registraron durante el segundo trimestre de este año 10.811 denuncias y atendieron a un total de 9.753 víctimas, cifras que reflejan un aumento del 3,6% y del 3,4% respectivamente, en relación con el mismo periodo de 2024.

El Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el Servicio de Estadística del CGPJ para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, muestra también que el número de órdenes de protección solicitadas y acordadas entre marzo y junio de este año aumentase respecto a las de hace un año. Así, los juzgados de violencia sobre la mujer y los juzgados en funciones de guardia registraron 2.565 solicitudes (un 3,9% más) y acordaron 1.938 órdenes de protección (un 1,4% más).

Al igual que sucede de manera reiterada, casi tres de cada cuatro víctimas (el 72,5%) tienen nacionalidad española. El número de víctimas menores fue de 16, un 52% menos que el registrado en el mismo trimestre de 2024, durante el que se contabilizaron 34 menores. Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante mostraron variaciones interanuales mínimas durante el trimestre analizado. En casi tres de cada cuatro casos (7.879 lo que corresponde al 72,8%), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (189), uno de los campos en los que todavía queda un amplísimo margen de mejora y en el que las autoridades insisten en que debería incrementarse de una manera notable, ya que sería la manera de implicar al resto de la sociedad en la erradicación de este tipo de crímenes. Aunque el dato supone un aumento de estas denuncias con respecto al segundo trimestre de 2024, apenas alcanzaron el 1,74% del total de las presentadas. Entre marzo y junio de 2025 aumentaron levemente las derivadas directamente de atestados policiales, que representaron el 11,88% del total. Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 982, mientras que las presentadas por terceros representaron el 4,4% del total.

El número de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar fue de 820, lo que supone que tomaron esta decisión 8,4 de cada cien víctimas de violencia de género; de ellas el 65,97% eran españolas.

Los datos relativos a las órdenes de protección apenas mostraron diferencia con los del segundo trimestre de 2024. Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 2.565 órdenes de protección, un 3,9% más. De ellas, 2.298 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 267 por los juzgados en funciones de guardia. Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 1.938, un 1,4% más que hace un año, lo que significa que se concedieron casi ocho de cada diez. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron el 74,58 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron el 83,89 % de las registradas.

También se adoptaron otras medidas cautelares. En el ámbito penal destacaron las órdenes de alejamiento (1.541) y de prohibición de comunicación (1.526). Asimismo, dictaron 1.361 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos y con la atribución de la vivienda. También se acordaron 232 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas, 151 de la suspensión de la guardia y custodia y 50 suspensiones de la patria potestad.

El número total de sentencias dictadas en el trimestre fue de 3.473. De ellas, 2.812 (el 80,96 %) fueron condenatorias. El mayor porcentaje de condenas a maltratadores se produjo, como en años anteriores, en los juzgados de violencia sobre la mujer, con el 92,34%. Las audiencias provinciales impusieron condenas en el 88,88 % de los casos y los Juzgados de lo Penal, en el 69,14%.