Dos vías para suprimir el Consejo Consultivo

En Madrid no hubo batalla legal alguna ya que su Estatuto no reconocía la existencia del Consultivo. Bastó con derogar la ley que lo regulaba. La propuesta salió adelante en diciembre de 2015 con los votos de PP y Cs, la abstención de Podemos y la oposición del PSOE.

El caso madrileño no causó controversia ya que su Estatuto no recoge el Consultivo

Existe un “proceso simplificado” que sería aplicable si se considera que la reforma no afecta a las relaciones de la comunidad autónoma con el Estado . La principal diferencia es que no exige la mayoría reforzada de dos tercios en el Parlamento de Andalucía. Pero mantiene el requerimiento de su aprobación en las Cortes por mayoría absoluta y la convocatoria de un referéndum.

Un organismo con 3,8 millones de presupuesto

El presupuesto del Consejo Consultivo de Andalucía, cuya sede se encuentra en Granada, ascendió en 2018 a 3,8 millones de euros, un 1,8% más que en el ejercicio anterior. La mayor parte de la asignación –3,3 millones– se destinó a gastos de personal. La existencia de los consejos consultivos se ha puesto en cuestión a lo largo de la crisis al considerarse un “retiro dorado” para ex presidentes autonómicos. En el caso del andaluz, sólo el ex presidente Rafael Escuerdo es miembro permanente. La polémica se avivó hace un año a raíz de la última renovación, que el Gobierno de Susana Díaz no consensuó con la oposición, rompiendo así una tradición no escrita que data desde la fundación del Consultivo en 1993. Desde el PP-A se consideró que se trataba de una represalia por su petición de llamar a declarar a Díaz en el juicio de los ERE.