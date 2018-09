Consternación en Gádor tras el hallazgo del cadáver de una mujer en el vertedero

La Villa de Gádor se encuentra sumida en la consternación y la especulación sobre lo ocurrido en la Planta de Recuperación y Compostaje ubicada en el término municipal de este pueblo de unos 3.000 habitantes. Un operario encontró este jueves por la mañana el cadáver de una mujer de la que por el momento se desconoce todo, incluso si murió de forma violenta antes de llegar a estas instalaciones o si se trataba de un macabro accidente fortuito.

“Ahora mismo no tenemos ninguna persona desaparecida en el municipio, la Guardia Civil tendrá información más detallada de las personas que haya desaparecidas en la provincia”, apunta la regidora gadorense, Lourdes Ramos, quien añade que se está “hablando de una persona desaparecida que no sabemos quién es, ni de dónde viene”.La alcaldesa ha señalado que esta planta presta servicio a 56 municipios, 48 del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la gestión de residuos, y otros 8 del Consorcio del Sector I, del Poniente almeriense. Así las cosas, el cuerpo sin vida podría haber llegado de prácticamente cualquier punto de la provincia, ya que incluso localidades tan lejanas como Carboneras trabajan con este centro de compostaje.Al parecer, según las primeras informaciones, fue un operario el que localizó ayer a primera hora los restos mortales, al observar cómo sobresalía una mano. Una de las primeras personas en enterarse del suceso fue la primera edil, quien se encontraba participando en Almería en los actos del Día de la Policía cuando le trasladaron la noticia: “A las doce menos cuarto recibí una llamada de mi Policía Local, a la que habían avisado, de inmediato me vine del acto y a la planta para ver qué situación había”.

Asegura que los trabajadores de estas instalaciones estaban todos “muy consternados porque el hallazgo de un cadáver no es agradable para nadie”, y ha confirmado que fue un operario el que localizó los restos mortales entre los residuos. “Lamentamos muchísimo la pérdida de la persona, que ya la Guardia Civil informará de quién es, porque ahora mismo no se sabe nada”, ha dicho, recordando que el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones. Así las cosas, asegura que en la Villa de Gádor están todos “para ver quién es esa persona que desgraciadamente se descubrió cadáver en el vertedero”, añadiendo que es “una mala noticia” y que “ayer fue un día trágico al conocer que una persona ha perdido la vida y se encontraba en esas circunstancias”.

Además, insiste en que se trata de una “persona desaparecida que no sabemos quién es, ni de dónde viene”, por lo que insta a ser “cautelosos y prudentes con las declaraciones que se están vertiendo”.

Por el momento, sigue sin concretarse de forma fehaciente si la mujer expiró de forma violenta antes de ser introducida en un contenedor o si todo responde a un fatídico accidente, aunque esta mañana la planta del Consorcio del Sector II de la provincia de Almería para la gestión de residuos funcionaban con normalidad. Mientras los camiones y vehículos acceden a estas instalaciones, los vecinos del pueblo siguen con sus quehaceres mientras especulan con distintas versiones de lo ocurrido. Algunos relatan historias truculentas y especulan sobre el estado que presentaba el cuerpo. Por ahora, nada confirmado oficialmente.

La Guardia Civil continúa su investigación, a cargo de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, para intentar determinar cómo murió esta mujer y la identidad de la misma.En paralelo, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Almería (IML) realizan la autopsia al cadáver, cuyos resultados serán claves para concluir si ha sido víctima de una agresión por parte de alguien que, a la postre, habrá que detener. Hasta el momento, según han indicado fuentes cercanas al caso a Efe, la Unidad de Violencia Contra la Mujer de la Subdelegación del Gobierno tampoco tiene más datos que puedan apuntar a un nuevo caso de violencia de género.